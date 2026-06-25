L'industrie aéronautique russe a annoncé la date de certification de l'un de ses projets les plus importants : le liner court-courrier SJ-100 (Superjet), assemblé entièrement à partir de composants locaux. Selon Anton Alikhanov, ministre russe de l'Industrie et du Commerce, l'avion modernisé devrait obtenir toutes les autorisations nécessaires au premier trimestre 2027. Ce projet est considéré comme une étape stratégique pour réduire la dépendance de l'aviation civile russe vis-à-vis des technologies étrangères. C'est ce qu'indique l'information de Ixbt.com.

Actuellement, les processus d'essai de l'avion sont en phase active. Le ministre a souligné que le liner a terminé avec succès plus de 80 % de son programme de vol prévu. Les experts prévoient de finaliser complètement les essais en vol d'ici la fin de l'année en cours, ce qui indique que la partie technique du projet est presque prête.

Essais techniques et processus de certification

Une fois le programme de vol terminé, toutes les données techniques et documents collectés seront soumis à l'agence d'aviation russe (Rosaviatsiya). Auparavant, Kirill Kuznetsov, concepteur en chef du programme SJ-100 de la société Yakovlev, avait également confirmé ces délais. Le processus de certification devrait être complexe, car presque tous les systèmes de l'avion ont été redéveloppés ou remplacés par des alternatives locales.

L'avion SJ-100 est conçu pour 100 passagers et appartient à la catégorie des liners à fuselage étroit. Sa principale caractéristique est d'être équipé de moteurs PD-8 fabriqués en Russie et de systèmes d'avionique locaux modernes. Les versions précédentes du Superjet 100 utilisaient largement des moteurs étrangers, notamment créés en coopération avec la France, ainsi que de l'électronique occidentale.

Perspectives de livraison aux compagnies aériennes

L'assemblage de plusieurs avions SJ-100 se poursuit actuellement à l'usine de Komsomolsk-na-Amure. Après l'obtention de la certification, ces liners commenceront à être livrés immédiatement aux compagnies aériennes locales. Cela est d'une importance cruciale pour moderniser la flotte aérienne sur les routes intérieures russes et assurer la sécurité des vols dans un contexte de sanctions internationales.

Selon les experts en aviation régionale, des avions comme le SJ-100 pourraient également intéresser les pays d'Asie centrale, dont l'Ouzbékistan. Des liners économiques conçus pour les courtes distances aideraient à développer le tourisme interne et les communications interrégionales. Cependant, les questions d'exportation ne devraient être examinées qu'après la satisfaction des besoins internes de la Russie.

Selon Ixbt.com, le retard du projet est lié à des complexités technologiques et à la nécessité de reconcevoir tous les systèmes. Néanmoins, 2027 a été fixée comme ligne d'arrivée finale pour le projet, et il est clair que ce sera un véritable test pour l'industrie aéronautique russe.