La NASA teste un système de détection des incendies depuis l'espace via l'AI

L'agence spatiale américaine NASA et la société Loft Orbital ont commencé à tester une nouvelle génération de satellites basés sur les technologies d'intelligence artificielle (AI). L'objectif principal de ce projet est de permettre aux engins spatiaux de détecter indépendamment, sans intervention humaine, les événements d'urgence sur Terre, notamment les feux de forêt et la pollution environnementale. C'est ce qu'indique la publication ixbt.com en s'appuyant sur les données de Loft Orbital. À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

Ce projet, réalisé dans le cadre du programme Federated Autonomous Measurement (FAME), devrait radicalement changer la vitesse de traitement des données dans l'espace. Actuellement, les satellites photographient la surface de la Terre, puis transmettent d'énormes volumes de données vers la Terre. Les spécialistes analysent ensuite ces images et, si nécessaire, donnent l'ordre à d'autres appareils d'effectuer une surveillance plus détaillée. Le nouveau système, quant à lui, effectue tous les processus analytiques directement dans l'espace.

La première phase des tests a débuté en juin de cette année sur l'un des satellites existants de Loft Orbital. Un logiciel spécial développé par le Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA y a été installé. Les experts soulignent que cette technologie permet aux engins spatiaux d'échanger des informations entre eux et de réagir rapidement aux événements importants.

Technologie de prise de décision autonome dans l'espace

Dans le cadre du projet, le processus appelé « tip-and-cue » sera automatisé. Ainsi, si un satellite détecte un objet suspect (par exemple, un foyer d'incendie), il envoie immédiatement un signal aux autres appareils. Ces derniers, sans attendre d'ordre de la station terrestre, orientent leurs capteurs vers ce point et commencent une analyse détaillée. Cela est d'une importance cruciale pour gagner du temps et prévenir les catastrophes naturelles.

Selon Paul Lasserre, représentant de Loft Orbital, la mise en œuvre de tels systèmes était auparavant considérée comme impossible en raison de la taille excessive des modèles d'AI et de la puissance de calcul limitée des engins spatiaux. Cependant, la nouvelle génération de modèles d'AI compacts et dotés de capacités de raisonnement « multimodales » apparue ces derniers mois a levé ces obstacles. Désormais, les satellites peuvent analyser des images complexes en temps réel tout en consommant moins d'énergie.

Le principe de fonctionnement du nouveau système comprend les étapes clés suivantes :

Surveillance continue de la surface terrestre en mode patrouille spatiale ;

Détection d'anomalies dans les images (fumée, marées noires, changement du niveau de l'eau) via l'AI ;

Analyse des données à bord de l'appareil sans les envoyer vers la Terre ;

Assignation automatique de tâches à d'autres satellites.

Cette technologie devrait être une étape révolutionnaire non seulement pour la détection des incendies, mais aussi pour la surveillance des changements écologiques mondiaux. Loft Orbital prévoit de lancer de nouveaux satellites dans les années à venir, plus précisément en 2027 et 2028, sur lesquels ce système autonome sera pleinement opérationnel. Cela permettra à l'humanité de protéger notre planète plus efficacement depuis l'espace.