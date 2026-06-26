SpaceX a testé avec succès le nouveau moteur du Starship

La société SpaceX, fondée par Elon Musk, a franchi une nouvelle étape cruciale dans la conquête de l'espace. Des tests de mise à feu statique ont été menés avec succès sur le Ship 40, le nouveau prototype du vaisseau Starship, au sein du complexe Massey's Test Site sur le site de Starbase. Ce test est déterminant pour vérifier la préparation du véhicule au vol et assurer la sécurité des futures missions. C'est ce qu'indique le site Ixbt.com.

Lors du processus de test, l'un des moteurs installés sur l'étage supérieur du vaisseau a été activé brièvement. Selon la publication Ixbt.com, le moteur a fonctionné pendant environ 10 secondes. Durant cet intervalle, les spécialistes ont analysé le système de carburant et la stabilité du moteur dans des conditions extrêmes. L'immense nuage de gaz formé après le test s'est rapidement dissipé, prouvant que l'opération s'est déroulée comme prévu.

Préparation pour la mission Flight 13

Ce test statique fait partie des préparatifs du prochain vol d'essai nommé Flight 13. Le prototype Ship 40 devrait décoller vers l'espace avec le booster Booster 20. Selon les experts, l'allumage du moteur au sol avant le vol pourrait simuler le processus de rallumage en orbite.

Gwynne Shotwell, présidente et directrice des opérations de SpaceX, a souligné que le scénario du futur vol 13 répétera en grande partie la mission Flight 12. Cela montre que l'entreprise cherche à perfectionner ses technologies étape par étape afin de réduire les erreurs à zéro.

Les plans à long terme de l'entreprise sont encore plus ambitieux. Il est indiqué que la mission Flight 14 devrait être le premier vol orbital complet de l'histoire du Starship. Actuellement, les travaux d'installation de la tour Mechazilla, destinée à lancer et à capturer ces fusées géantes, se poursuivent activement au cosmodrome de Cap Canaveral, en Floride.

Le projet Starship est important non seulement pour SpaceX, mais pour l'humanité tout entière, car ce vaisseau est prévu pour être le principal moyen de transport pour la colonisation de la Lune et les premières expéditions vers Mars. Le succès des tests de mise à feu confirme une fois de plus que le rêve d'Elon Musk concernant des systèmes de fusées réutilisables devient réalité.