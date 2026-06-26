Le retour des phablettes : Nubia présente le Neo 5 Max avec un écran géant de 7,5 pouces

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Le retour des phablettes : Nubia présente le Neo 5 Max avec un écran géant de 7,5 pouces

Alors que la demande pour des appareils compacts augmente sur le marché des smartphones, Nubia a pris une direction inattendue. Présenté au salon MWC Shanghai 2026, le nouveau modèle Nubia Neo 5 Max a attiré l'attention grâce à son écran record. Cet appareil devrait relancer la tendance du « phablette » (hybride entre tablette et téléphone), un format autrefois populaire puis oublié. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon les informations d'ixbt.com, le smartphone Nubia Neo 5 Max est équipé d'un écran de 7,5 pouces. Cette taille est nettement supérieure à celle des smartphones moyens actuels, le plaçant presque dans la catégorie des petites tablettes. Le fabricant souligne que ce modèle est destiné non seulement au marché asiatique, mais aussi à l'international, y compris aux pays européens. Cela augmente les chances de voir cet appareil géant sur des marchés riches en nouveautés technologiques comme l'Ouzbékistan.

Caractéristiques techniques et capacités

L'appareil dispose de spécifications techniques de milieu de gamme, principalement orientées vers le multimédia et la consommation de contenu. Le smartphone est équipé d'un panneau IPS avec une résolution 1,5K. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un écran OLED de niveau flagship, la haute résolution assure une qualité d'image satisfaisante. Le matériel est basé sur le processeur MediaTek Dimensity 7100, offrant une puissance suffisante pour les tâches quotidiennes et les jeux.

L'un des points forts du nouveau modèle est sa batterie. Sa capacité de 7000 mAh permet de compenser la consommation énergétique de l'écran géant, tout en permettant à l'utilisateur de rester mobile longtemps sans chargeur. Côté logiciel, le système d'exploitation Android 16 le plus récent a été choisi, garantissant la pertinence à long terme de l'appareil.

Une solution spéciale pour les gamers

Le Nubia Neo 5 Max n'est pas seulement un grand téléphone, il propose également des solutions intéressantes pour les amateurs de jeux mobiles. L'une des caractéristiques distinctives du smartphone est la prise en charge d'un contrôleur de jeu détachable. Grâce à cet accessoire, l'appareil peut être transformé en une véritable console de jeux portable. Cette approche confirme une fois de plus l'attention de la marque Nubia envers le public gamer.

Il est intéressant de noter que le marché se divise actuellement en deux directions : d'un côté, des géants comme Nubia présentent des modèles aux écrans immenses, et de l'autre, des startups comme Enough Phone travaillent sur des smartphones compacts et pratiques de 5,2 pouces. Cela offre aux utilisateurs un large choix selon leurs besoins. Le Nubia Neo 5 Max sera sans doute l'option idéale pour ceux qui apprécient les grands écrans et une autonomie élevée.

NubiaNeo 5 MaxSmartphoneAndroid 16Technologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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