Sur le marché de l'intelligence artificielle et des hautes technologies, NVIDIA domine depuis longtemps. Cependant, les tendances récentes montrent que les grandes corporations technologiques sont lassées de dépendre d'un seul fournisseur. Désormais, des géants comme OpenAI, SpaceX et Google se sont sérieusement lancés dans le développement de leurs propres puces spécialisées. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans un article.

Comme souligné dans le podcast Equity de TechCrunch, ce mouvement ne signifie pas une rupture totale avec NVIDIA, mais plutôt une diversification des risques. En disposant de matériel adapté à leurs besoins, les entreprises visent non seulement à réduire les coûts, mais aussi à porter la performance des produits à un nouveau niveau.

Le partenariat entre OpenAI et Broadcom

Récemment, OpenAI, dirigée par Sam Altman, a annoncé travailler sur une puce spécialisée nommée Jalapeño en collaboration avec Broadcom. Cette puce est destinée à accélérer le processus d'inférence des modèles d'AI et à optimiser la consommation d'énergie. Cette étape permet à OpenAI de réduire considérablement les coûts d'infrastructure pour des produits comme ChatGPT.

La stratégie de création de ses propres puces n'est pas nouvelle. Par exemple, le monde entier a vu l'efficacité atteinte par Apple en abandonnant les processeurs Intel pour passer à ses propres puces de la série M. Nous pourrions voir un succès similaire maintenant dans les domaines de l'AI et des technologies spatiales.

Changements dans l'industrie et stratégie de SpaceX

La société SpaceX d'Elon Musk ne reste pas en marge de cette course. Les vaisseaux spatiaux et les satellites exigent un matériel ultra-précis et résistant. Plutôt que d'utiliser des solutions prêtes à l'emploi, concevoir ses propres puces est pour SpaceX une garantie d'indépendance technologique et de sécurité.

Cette tendance est un signal sérieux pour NVIDIA. Bien que l'entreprise propose actuellement les GPU les plus puissants, la volonté des clients d'obtenir des « solutions personnalisées » pourrait modifier l'équilibre du marché. Selon les experts, à l'avenir, les semi-conducteurs hautement spécialisés pour des tâches précises seront plus valorisés que les puces à usage général.

En conclusion, le monde de la technologie s'éloigne du modèle du « fournisseur unique ». Cela non seulement intensifie la concurrence, mais crée également le terrain pour de nouveaux bonds innovants dans l'AI et le cloud computing. Ce processus est également important pour les utilisateurs ouzbeks, car l'augmentation de l'efficacité des appareils et la baisse du coût des services dépendent directement de ces changements sur le marché mondial des puces.