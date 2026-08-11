Anthropic introduit un filigrane invisible pour Claude

Avec le développement rapide des technologies d’intelligence artificielle et l’élargissement de leurs capacités de génération de textes, les questions de droit d’auteur et d’authenticité gagnent également en importance. Selon ixbt.com, Anthropic a intégré à ses modèles Claude de nouvelle génération un « filigrane invisible » spécial qui n’affecte ni le contenu ni la lisibilité des textes. Cette nouveauté devrait constituer une étape importante pour détecter les contenus rédigés avec l’intelligence artificielle et en identifier la source originale. À ce sujet, Ixbt.com rapporte que.

La nouvelle technologie est immédiatement devenue active sur tous les modèles Claude lancés après le 2 août de cette année. Les développeurs travaillent également à intégrer ce système de marquage aux anciens modèles. Surtout, ce signal est automatiquement appliqué non seulement aux textes générés directement sur la plateforme, mais aussi à tous ceux créés via des fournisseurs cloud.

De nouvelles possibilités pour l’éducation et l’édition

Anthropic affirme avoir pris cette mesure afin de respecter les obligations de transparence prévues par la législation de l’Union européenne sur l’intelligence artificielle (EU AI Act). Pour les écoles, les universités et les grandes maisons d’édition, ce marquage pourrait servir d’outil supplémentaire pour vérifier l’authenticité des travaux remis par les élèves et les auteurs. Ces derniers temps, les conflits liés à l’intelligence artificielle s’étaient en effet multipliés dans le milieu littéraire.

En particulier, en juillet de cette année, une agence littéraire connue a refusé de soutenir le roman « Call Me, I'll Hide the Body », en raison de questions concernant l’utilisation présumée de l’intelligence artificielle par son auteur. De son côté, la maison d’édition Hachette a retiré de la publication le roman d’horreur « Shy Girl » dans un contexte d’accusations similaires. Dans les deux cas, les auteurs ont fermement affirmé ne pas avoir utilisé l’intelligence artificielle pour créer leurs textes, mais le climat de méfiance a persisté.

Limites de la technologie et projets futurs

Les spécialistes avertissent toutefois que le filigrane ne permet pas toujours d’indiquer l’origine d’un texte avec une précision de 100 %. Anthropic reconnaît qu’une édition intensive, une reformulation, une traduction ou le mélange d’un résultat de Claude avec d’autres textes peuvent faire disparaître ce signal. En outre, la présence d’un filigrane ne prouve pas que l’œuvre a été entièrement écrite par une intelligence artificielle, car il peut également apparaître lors de la simple édition ou traduction d’un texte.

À l’avenir, Anthropic prévoit de fournir à des organisations tierces des outils spéciaux permettant de détecter ces signaux à l’aide de lecteurs et de logiciels. Il convient de noter qu’Anthropic est la deuxième grande entreprise du marché à adopter une technologie de ce type. Auparavant, Google DeepMind avait annoncé en 2024 le lancement du système SynthID pour les textes et les vidéos générés avec le modèle Gemini.