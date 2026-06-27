Le gouvernement néerlandais prend des mesures diplomatiques fermes contre le renforcement des restrictions imposées par les États-Unis sur la livraison d'équipements de fabrication de semi-conducteurs à la Chine. Cette démarche vise à protéger les intérêts d'ASML, le plus grand géant technologique d'Europe, et à maintenir l'équilibre sur le marché mondial des puces. C'est ce qu'indique l'information de Ixbt.com.

Le ministre néerlandais du Commerce extérieur, Sjoerd Sjoerdsma, s'est rendu à Washington cette semaine pour rencontrer le secrétaire au Commerce des États-Unis, Howard Lutnick, et des membres du Congrès. Le sujet principal des discussions était le projet de loi nommé MATCH Act, qui prévoit de restreindre davantage les exportations technologiques vers la Chine. Selon Sjoerdsma, une telle intervention active du gouvernement néerlandais dans le processus législatif américain est exceptionnelle, soulignant l'importance cruciale de cette question pour l'économie du pays.

MATCH Act : Le risque d'un blocus technologique

Le projet MATCH Act, présenté au Congrès américain en avril, propose de durcir considérablement le contrôle des exportations vers l'industrie des semi-conducteurs chinoise. Alors que les restrictions actuelles concernent les systèmes de lithographie EUV (extrême ultraviolet) les plus modernes, les nouvelles mesures pourraient également englober les équipements de lithographie DUV (ultraviolet profond), relativement plus simples.

Les systèmes DUV sont précisément l'un des rares produits de haute technologie qu'ASML peut encore livrer sur le marché chinois. Christophe Fouquet, PDG d'ASML, a souligné qu'il s'agit de machines d'anciennes générations dont la production a débuté il y a dix ans. Cependant, Washington a l'intention de fermer complètement l'accès à ces équipements pour la Chine.

Selon Ixbt.com, le marché chinois est non seulement stratégique mais aussi d'une importance financière colossale pour ASML. Près de 19 % du revenu total de l'entreprise proviennent des systèmes de lithographie vendus à la Chine. La perte de ce marché porterait un coup sérieux non seulement aux indicateurs financiers d'ASML, mais à l'ensemble de l'industrie européenne des semi-conducteurs.

Collision entre géopolitique et technologie

ASML est la seule entreprise au monde capable de produire les équipements de lithographie les plus complexes, détenant une position de monopole dans la fabrication d'accélérateurs AI et de processeurs avancés. Par conséquent, toute restriction d'exportation sur ses produits impacte la chaîne technologique mondiale. La partie néerlandaise souligne que ces restrictions sont contraires aux principes du libre-échange.

Pour l'instant, le sort du projet MATCH Act reste incertain. Le document n'a pas encore été soumis à un vote complet à la Chambre des représentants ou au Sénat des États-Unis. Selon les observateurs, pour être adopté, il devrait être intégré à un ensemble législatif plus vaste. Cela donne à la diplomatie néerlandaise du temps supplémentaire pour défendre sa position.

Cette situation prouve une fois de plus à quel point la technologie, l'économie et la géopolitique sont étroitement liées dans le monde moderne. Pour des pays en développement comme l'Ouzbékistan, ces tensions sur le marché mondial des semi-conducteurs sont cruciales, car ces processus finiront par affecter le prix et la disponibilité de tous types d'appareils électroniques.