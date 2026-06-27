La Grèce envoie pour la première fois de son histoire un astronaute vers l'ISS

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La Grèce envoie pour la première fois de son histoire un astronaute vers l'ISS

Le gouvernement grec a officiellement annoncé qu'il préparait la première mission spatiale habitée de l'histoire du pays. Cette étape historique fait partie d'une nouvelle stratégie spatiale nationale prévue jusqu'en 2035, portant les ambitions de l'exploration spatiale du pays à un nouveau niveau. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon les informations fournies par le bureau du Premier ministre Kyriakos Mitsotakis, le premier astronaute grec à se rendre dans l'espace sera Adrianos Golemis, spécialiste de l'Agence spatiale européenne (ESA), astronome et médecin spatial. La mission est prévue d'ici deux ans et devrait durer jusqu'à trois semaines.

Recherche scientifique et objectifs stratégiques

Lors de son séjour à bord de la Station spatiale internationale (ISS), Adrianos Golemis réalisera une série d'expériences scientifiques préparées par des dizaines d'équipes scientifiques, d'universités et d'organisations de recherche grecques. Bien que les domaines précis de recherche n'aient pas encore été divulgués, ce projet est considéré comme un bond géant pour la science nationale.

Le gouvernement grec a également mobilisé d'importantes ressources financières pour développer ce secteur. En particulier, environ 350 millions d'euros provenant de fonds européens seront alloués aux projets spatiaux au cours des quatre prochaines années. Ces fonds serviront non seulement à organiser le vol, mais aussi à développer l'infrastructure aérospatiale du pays.

Lors d'une réunion avec le ministre de la Gouvernance numérique et de l'AI, Dimitris Papastergiu, il a été souligné que cette mission ouvrira de nouvelles portes aux scientifiques grecs sur la scène internationale. L'un des objectifs principaux du projet est d'élargir la participation des entreprises technologiques locales à l'industrie spatiale et de commercialiser des solutions innovantes.

Efficacité économique et perspectives d'avenir

Le gouvernement espère tirer non seulement un profit scientifique, mais aussi un avantage économique significatif de ce vol. On s'attend à ce que de nouvelles commandes et des partenariats dans le domaine aérospatial pour les entreprises grecques aient un impact positif sur l'économie du pays. À travers cela, la Grèce vise à occuper une place solide parmi les rares pays européens développant des technologies spatiales.

Bien que plus d'un quart de siècle se soit écoulé depuis le début des opérations de la Station spatiale internationale, cette mission sera la première expérience de la Grèce à envoyer son représentant en orbite. Cet événement marque le début d'une nouvelle ère dans la conquête spatiale du pays et servira à accroître l'intérêt des jeunes générations pour l'ingénierie et les sciences fondamentales.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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