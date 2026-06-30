Base44 présente son propre modèle d'IA : les startups aspirent à l'indépendance

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Base44 présente son propre modèle d'IA : les startups aspirent à l'indépendance

La plateforme Base44, qui permet de créer des applications en langage naturel, a annoncé le lancement de son propre modèle d'IA propriétaire. Cette nouvelle étape pour la startup, acquise par Wix pour 80 millions de dollars il y a un an, suscite un grand intérêt dans le monde technologique. Il ne s'agit pas seulement d'une mise à jour technique, mais d'un mouvement stratégique visant à réduire la dépendance des startups d'IA envers les grands fournisseurs de modèles. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

Actuellement, de nombreuses entreprises s'appuient sur des modèles prêts à l'emploi de géants comme OpenAI ou Anthropic. Cependant, selon Maor Shlomo, fondateur de Base44, posséder son propre modèle permet de réduire les coûts, d'augmenter la rapidité et d'optimiser plus précisément le produit. Le nouveau modèle, nommé Base1, a été entraîné sur les interactions de dizaines de millions d'utilisateurs réels sur la plateforme.

L'importance de la concurrence et de la spécialisation

Selon des experts du secteur, dont Jonathan Userovici, associé chez Headline, la stabilité des startups d'IA dépend de trois facteurs clés : la base de données, les canaux de distribution et la pile technologique. En créant son propre modèle, Base44 vise à obtenir un avantage dans ces trois domaines. Cela lui permettrait de surpasser des concurrents comme Lovable, qui dépendent de LLM externes.

Néanmoins, les grands acteurs du marché ne restent pas inactifs. Par exemple, Cursor et xAI (liés à SpaceX), ainsi que l'outil Claude Code d'Anthropic, occupent des positions fortes dans le domaine du codage et de la création d'applications. Base44 mise sur sa spécialisation étroite pour offrir des résultats plus efficaces que les modèles généralistes.

Efficacité économique et tendances futures

Actuellement, de nombreux clients entreprises sont lassés de payer des prix élevés pour chaque requête. L'utilisation des modèles les plus récents et les plus volumineux n'apporte pas toujours le retour sur investissement (ROI) attendu. C'est pourquoi des modèles spécialisés comme celui de Base44 sont perçus comme une solution équilibrant le contrôle des coûts et le maintien de la productivité.

Selon ixbt.com, la tendance du « vibe coding » — créer une application simplement en expliquant l'idée sans écrire de code complexe — gagne du terrain sur le marché de l'IA. Avec l'implémentation de son modèle, Base44 vise à démocratiser davantage ce processus et à donner plus de liberté aux utilisateurs.

En conclusion, l'expérience de Base44 signale le début d'une nouvelle ère pour les startups d'IA. Désormais, utiliser simplement l'API d'un tiers ne suffit plus ; posséder sa propre propriété intellectuelle et son infrastructure devient crucial pour un succès à long terme.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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