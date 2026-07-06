La Chine veut révolutionner l'espace : capturer la fusée Long March 10B avec un filet géant

La Chine franchit une étape nouvelle et très inhabituelle dans l'exploration spatiale et les technologies de réutilisation des fusées. Les experts du pays préparent le premier vol du lanceur réutilisable Long March 10B. La particularité de cette mission est la technologie de capture du premier étage de la fusée en mer à l'aide d'un filet géant. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les médias chinois, la fenêtre de lancement est prévue entre le 10 et le 13 juillet depuis le cosmodrome commercial de Wenchang. Ce test est une première mondiale et diffère radicalement de la méthode d'atterrissage vertical utilisée par SpaceX. Si l'expérience réussit, la Chine disposera de l'une des méthodes les plus simples et les moins coûteuses pour récupérer ses fusées.

Un filet géant en mer et le navire Navigator

Un navire spécial nommé Navigator sera utilisé pour capturer l'étage de la fusée de retour. Il s'agit d'une immense plateforme maritime d'une capacité de 25 000 tonnes, équipée d'un système de positionnement dynamique. Des mécanismes spéciaux installés à bord du navire et un filet à large échelle sont conçus pour attraper la partie descendante de la fusée alors qu'elle est encore en l'air.

Selon les ingénieurs, cette méthode élimine le besoin d'installer des pieds d'atterrissage complexes qui ajoutent un poids supplémentaire à la structure de la fusée. Le processus se termine lorsqu'un crochet spécial fixé sur le corps de la fusée s'accroche au filet sur le navire. Cela augmente non seulement la capacité de charge utile de la fusée, mais assouplit également les exigences de haute précision lors de l'atterrissage.

Capacités techniques de la Long March 10B

La fusée Long March 10B est un appareil à deux étages développé par l'Académie chinoise de technologie des lanceurs. Elle est principalement destinée à des fins commerciales, pour mettre des satellites en orbite terrestre basse et pour des missions dans l'espace lointain. Ce modèle sert également de terrain d'essai crucial pour le futur programme lunaire chinois.

La fusée utilise des moteurs modernes YF-100K ;

Le deuxième étage fonctionne avec un mélange d'oxygène liquide et de méthane ;

Le système est entièrement adapté à une utilisation multiple ;

La technologie de capture en mer prolonge la durée de vie de la fusée.

Le succès de ces tests renforcera non seulement la position de la Chine dans l'espace, mais pourrait également établir une nouvelle norme pour la récupération des fusées dans l'industrie spatiale mondiale. Alors que les entreprises leaders mondiales se concentrent sur l'atterrissage des fusées sur des plateformes, la stratégie de « capture en vol » de Pékin devrait être économiquement beaucoup plus efficace.

Les experts soulignent que le vol de la Long March 10B est une partie importante non seulement de l'astronautique commerciale chinoise, mais aussi des plans à long terme pour envoyer des humains sur la Lune. Ce processus historique, qui aura lieu à la mi-juillet, sera au centre de l'attention des passionnés d'espace et des experts du monde entier.