Les memecoins de Donald Trump s'effondrent : les investisseurs perdent 3,8 milliards de dollars

L'engouement autour des projets de cryptomonnaie promus par le président américain Donald Trump s'est soldé par de lourdes pertes financières pour les investisseurs. Selon les données de la société d'analyse Nansen, près d'un million de personnes ayant acheté le memecoin $TRUMP ont perdu un total de 3,8 milliards de dollars. Cette situation confirme une fois de plus les risques élevés sur le marché des actifs numériques. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Les analystes de Nansen, après avoir examiné les transactions publiques sur la blockchain, ont constaté qu'à la fin du mois de juin, 988 905 comptes avaient subi des pertes. Ce chiffre signifie que deux investisseurs sur trois ayant acheté le jeton $TRUMP ont perdu leur capital. Les résultats de cette analyse ont été publiés par le journal The New York Times.

Chute brutale des prix et état du marché

Le prix de l'actif numérique a presque totalement perdu sa valeur par rapport à son sommet. Selon les données, alors que le jeton $TRUMP avait atteint 75,35 dollars, sa valeur était tombée à 1,69 dollar dimanche dernier. Cela indique une baisse de 98 % de la valeur de l'actif.

Rappelons que Donald Trump avait annoncé ce memecoin trois jours avant son investiture en 2025. Il a également cofondé, avec ses fils, la startup crypto World Liberty Financial. Cependant, le jeton $WLFI lié à ce projet a également subi une dépréciation significative, ne répondant pas aux attentes des investisseurs.

Revenus du président et questions de régulation

Il est intéressant de noter que, pendant que les investisseurs ordinaires subissent des pertes, Donald Trump lui-même a réalisé d'importants profits dans ce secteur. Selon un rapport financier récemment publié, le président a gagné 636 millions de dollars grâce aux memecoins. Cela représente près de la moitié de ses 1,4 milliard de dollars de revenus totaux provenant de l'industrie crypto l'année dernière.

Sous l'administration actuelle, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a déclaré qu'elle ne réglementerait pas les memecoins en tant que titres financiers. De plus, plusieurs poursuites judiciaires contre des sociétés de cryptomonnaie ont été abandonnées. Un porte-parole de la Maison Blanche a déclaré au NYT : « Le président Trump a fièrement fait des États-Unis la capitale mondiale de la crypto ».

Pour les investisseurs, de telles situations doivent servir de leçon importante. Les experts recommandent la prudence lors de l'investissement dans des actifs hautement volatils comme les memecoins et conseillent de ne pas prendre de décisions basées uniquement sur la notoriété des personnalités. Ces fluctuations brutales du marché démontrent l'importance cruciale de la sécurité et de l'analyse dans l'économie numérique.