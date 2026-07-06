Uber suspend ses plans d'expansion en Europe : l'entreprise modifie sa stratégie

Uber, le plus grand service de taxi en ligne au monde, a décidé de geler temporairement ses plans d'expansion sur le marché européen. Selon les plans ambitieux annoncés en février, l'entreprise devait lancer ses activités dans sept nouveaux pays européens d'ici 2026. Cependant, les dernières informations indiquent que la plupart de ces projets pourraient ne pas se concrétiser. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Selon le Financial Times, Uber a suspendu ses plans d'entrée sur cinq des sept nouveaux marchés. En particulier, le processus de lancement du service dans des pays comme l'Autriche, la Norvège et la Grèce a été reporté pour une durée indéterminée. Cette décision indique que la stratégie de développement à long terme de l'entreprise dans la région est en cours de révision.

Dans une interview accordée à la publication, les représentants d'Uber ont expliqué cette décision par le désir de consolider les succès actuels. Selon l'entreprise, les projets récemment mis en œuvre en Finlande et au Danemark ont donné des résultats supérieurs aux attentes. Par conséquent, la direction d'Uber préfère se concentrer sur le maintien du rythme de croissance sur les marchés où elle est déjà active plutôt que sur la conquête de nouveaux territoires.

Acquisitions majeures et lutte antitrust

Selon les experts, il existe une autre raison sérieuse à l'arrêt du plan d'expansion. Uber tente actuellement d'acquérir la grande entreprise européenne Delivery Hero . En mai, Uber a proposé 10 milliards d'euros pour cette société, mais a essuyé un refus. Néanmoins, le géant américain n'a pas renoncé à conclure cet accord.

Des sources industrielles soulignent que l'arrêt de l'entrée sur de nouveaux marchés aidera Uber à réduire la pression des autorités antitrust. Delivery Hero est un leader des services de livraison dans plusieurs pays où Uber prévoyait de s'étendre. Si Uber entrait sur ces marchés avec son service de taxi, le processus d'acquisition pourrait devenir encore plus complexe du point de vue du droit de la concurrence.

Pour l'instant, la direction d'Uber ne fournit aucune information précise sur la date de retour sur les nouveaux marchés. La priorité absolue pour l'entreprise reste l'optimisation des plateformes existantes et la conclusion réussie des négociations avec Delivery Hero. Cela indique que des changements majeurs auront lieu sur le marché européen du transport et de la livraison dans les années à venir.