Suivez le match Brésil vs Norvège en direct sur notre site
Vous pouvez suivre en direct la rencontre entre le Brésil et la Norvège, comptant pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde de la FIFA, via notre couverture textuelle en direct.
Le match débutera aujourd'hui à 01h00. Tout au long de la partie, les buts, occasions dangereuses, remplacements, cartons jaunes et rouges ainsi que les autres faits marquants seront rapportés en temps réel.
Côté brésilien, des joueurs comme Vinícius Júnior, Casemiro et Alisson figurent dans le onze de départ. La Norvège s'appuiera quant à elle sur Erling Haaland, Martin Ødegaard et Alexander Sørloth.
Les supporters qui n'ont pas la possibilité de regarder le match peuvent suivre tous les détails de la rencontre via notre direct commenté sur le site.
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En direct● EN DIRECT
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Vinícius Júnior (Brésil) élimine son adversaire mais ne parvient pas à garder le ballon en jeu. Le ballon sort des limites du terrain et la Norvège va effectuer un six mètres.
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Martin Ødegaard (Norvège) tire le corner, mais la défense adverse est vigilante et dégage le ballon.
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Le centre d'Alexander Sørloth (Norvège) n'a rien donné, la défense adverse ayant rapidement dégagé le ballon de la surface. La Norvège obtient un corner. Ils envoient beaucoup de joueurs dans la surface de réparation.
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Le match d'aujourd'hui vient de commencer, profitez du jeu !
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La Norvège donne le coup d'envoi.
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Ismail Elfath a été désigné arbitre de ce match.
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Les compositions de départ des deux équipes ont été annoncées et vous pouvez les consulter dans les détails du match.
01:11
Chers supporters, bienvenue dans notre direct commenté ! Les compositions d'équipe seront annoncées sous peu, alors prenez place et préparez-vous pour le match.
01:05
Chers invités, bienvenue dans notre direct commenté ! Les compositions d'équipes seront annoncées sous peu, alors installez-vous confortablement et préparez-vous pour le match.
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