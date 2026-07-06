Suivez le match Brésil vs Norvège en direct sur notre site

Vous pouvez suivre en direct la rencontre entre le Brésil et la Norvège, comptant pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde de la FIFA, via notre couverture textuelle en direct.

Le match débutera aujourd'hui à 01h00. Tout au long de la partie, les buts, occasions dangereuses, remplacements, cartons jaunes et rouges ainsi que les autres faits marquants seront rapportés en temps réel.

Côté brésilien, des joueurs comme Vinícius Júnior, Casemiro et Alisson figurent dans le onze de départ. La Norvège s'appuiera quant à elle sur Erling Haaland, Martin Ødegaard et Alexander Sørloth.

Les supporters qui n'ont pas la possibilité de regarder le match peuvent suivre tous les détails de la rencontre via notre direct commenté sur le site.