Un réseau souterrain colossal : des scientifiques ont cartographié 110 quadrillions de kilomètres de champignons

Un groupe international de scientifiques a élaboré pour la première fois dans l'histoire de la Terre une carte mondiale du vaste réseau souterrain de champignons mycorhiziens. Selon les résultats de l'étude publiés dans la revue Science, la longueur totale de ce système caché est d'environ 110 quadrillions de kilomètres. Cette découverte transforme radicalement notre compréhension du fonctionnement de l'écosystème planétaire et révèle l'ampleur de l'« internet mondial » de la nature. C'est ce que rapporte Ixbt.com indique le rapport.

Il s'agit des champignons mycorhiziens arbusculaires (AM fungi). Ces organismes établissent une symbiose, c'est-à-dire une relation mutuellement bénéfique, avec les racines des plantes. Les filaments extrêmement fins des champignons, appelés hyphes, colonisent le sol et fournissent de l'eau et des minéraux aux plantes. En échange, les plantes partagent avec les champignons le carbone produit lors de la photosynthèse. Selon les données, environ 70 % des espèces végétales terrestres dépendent de ce réseau pour survivre.

Le fondement de l'écosystème mondial

Pour créer cette carte immense, les chercheurs ont combiné les données de 322 études scientifiques et analysé près de 16 000 échantillons de sol provenant du monde entier. Selon la publication Ixbt.com, des méthodes de visualisation modernes et des algorithmes de machine learning ont été utilisés. Ces technologies ont permis de visualiser des structures microscopiques auparavant invisibles à l'œil nu ou aux instruments classiques.

Selon les estimations, la biomasse totale de ce réseau fongique contient 300 mégatonnes de carbone. À titre de comparaison, cela représente 4 à 6 fois le poids de l'humanité entière. Justin Stewart, l'un des auteurs de l'étude, souligne que l'échelle du système est stupéfiante : une seule cuillère à café de terre peut contenir jusqu'à 10 mètres de filaments fongiques.

Impact sur le changement climatique et risques

Ce réseau souterrain joue un rôle crucial dans le cycle mondial du carbone. Chaque année, 4 milliards de tonnes d'équivalent dioxyde de carbone passent par les champignons vers le sol. Cela équivaut à environ 11 % des émissions totales de CO2 rejetées dans l'atmosphère par les activités humaines. En d'autres termes, les réseaux mycorhiziens agissent comme un filtre naturel qui freine le réchauffement climatique.

Cependant, les scientifiques ont également identifié une tendance préoccupante. Il s'est avéré que la densité du réseau fongique dans les terres agricoles est deux fois plus faible que dans les écosystèmes naturels. En particulier, la conversion des prairies en terres cultivées, quatre fois plus rapide que celle des forêts, entraîne la dégradation de ce système caché.

En conclusion, la diminution des réseaux fongiques souterrains réduit la capacité du sol à séquestrer le carbone. Cela pourrait, à son tour, affecter négativement la stabilité climatique mondiale. Cette étude revêt une importance majeure non seulement pour la biologie, mais aussi pour la sécurité écologique.