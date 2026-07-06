Jamal Musiala a été opéré : quand le leader du Bayern reviendra-t-il sur le terrain ?

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Jamal Musiala a été opéré : quand le leader du Bayern reviendra-t-il sur le terrain ?

La star du Bayern Munich et de l'équipe nationale d'Allemagne, Jamal Musiala, a subi une nouvelle intervention chirurgicale. Réalisée après la Coupe du Monde qui s'est achevée en Amérique du Nord, cette procédure est considérée comme une étape cruciale pour le rétablissement complet du joueur. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon le communiqué officiel publié par le service de presse du club, cette opération n'est pas le résultat d'une blessure imprévue, mais une procédure médicale planifiée. Les médecins du Bayern ont jugé cette étape nécessaire pour finaliser le processus de récupération du milieu offensif après la grave blessure subie l'année dernière.

Plan de récupération et délais

Comme l'indique Goal.com, le joueur de 23 ans entamera désormais des entraînements basés sur un programme de rééducation spécialement conçu. Le choix de réaliser l'opération pendant la pause estivale permet à Musiala de ne pas manquer une partie importante de la saison 2026-27.

La direction munichoise est confiante quant à la participation du joueur aux stages de pré-saison. Le club souligne qu'avec un plan bien établi, Jamal atteindra une condition physique optimale avant les premiers matchs du nouveau championnat. Cela devrait offrir un avantage majeur au Bayern en début de saison.

Séquelles d'une ancienne blessure

Rappelons que Jamal Musiala s'était heurté au gardien du Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma, lors des quarts de finale de la Coupe du Monde des Clubs à l'été 2025. À l'époque, le talent allemand avait subi une blessure très grave, notamment une fracture du tibia et une luxation de la cheville.

Après cet incident, le joueur est resté longtemps éloigné des terrains et a manqué une grande partie de la saison 2025-26. Même en mars dernier, son retour avait été légèrement retardé en raison de douleurs aux tendons. L'intervention actuelle vise à éliminer définitivement ces séquelles.

Actuellement, le joueur est sous surveillance médicale et son état est jugé positif. Pour les supporters du Bayern, l'essentiel est que le meneur de jeu principal de l'équipe soit en pleine forme pour le début de la nouvelle saison.

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Jahongir Tursunov
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