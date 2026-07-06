Commell présente une carte mère compacte équipée du processeur Core Ultra 7 366H

Sur le marché des technologies informatiques, la tendance à adapter les processeurs mobiles aux systèmes fixes atteint une nouvelle étape. Commell a dévoilé sa dernière innovation : la carte mère LV-6718. La particularité de cet appareil réside dans le fait qu'il est équipé du tout dernier processeur mobile économe en énergie, le Core Ultra 7 366H d'Intel. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations d'ixbt.com, cette carte est conçue au format Mini-ITX et est destinée aux utilisateurs souhaitant assembler des ordinateurs puissants et compacts. Bien que les processeurs mobiles soient généralement produits pour les ordinateurs portables, leur faible consommation d'énergie et leurs performances élevées rendent ces solutions hybrides populaires aujourd'hui.

Le processeur Core Ultra 7 366H intègre 16 cœurs (4 cœurs de performance, 8 cœurs économes en énergie et 2 cœurs basse consommation). Il dispose également d'un processeur graphique intégré (iGPU) avec 4 cœurs Xe, offrant une grande efficacité pour les tâches quotidiennes et le contenu multimédia. Cette plateforme réunit tous les avantages de l'architecture Intel Meteor Lake.

Capacités techniques et options d'extension

Malgré sa compacité, la carte Commell LV-6718 répond aux exigences modernes en matière d'extension. Elle dispose de deux emplacements de mémoire vive SO-DIMM, permettant aux utilisateurs d'installer des modules de mémoire haute vitesse. Pour le stockage, deux emplacements au format M.2 sont prévus : l'un supporte le PCIe 4.0 et l'autre le tout dernier standard PCIe 5.0.

Pour ceux qui souhaitent améliorer les capacités graphiques, il est possible d'installer une carte graphique dédiée pleine taille. Cependant, il convient de noter que cet emplacement est limité à 8 lignes de l'interface PCIe 5.0. Bien que cela soit suffisant pour les cartes graphiques de jeu modernes, des limitations peuvent survenir dans les tâches professionnelles exigeant une bande passante maximale.

L'ensemble des ports de l'appareil est également remarquable. La présence de deux ports COM indique que cette carte n'est pas seulement destinée aux utilisateurs ordinaires, mais aussi aux secteurs industriels et professionnels. Sur le marché, de tels équipements spécialisés suscitent généralement l'intérêt pour les systèmes automatisés et les solutions serveurs spécifiques.

En conclusion, la Commell LV-6718 est un point de convergence entre l'efficacité des technologies mobiles et la flexibilité des ordinateurs fixes. Bien que ces solutions ne soient pas encore très nombreuses sur le marché, à une époque où la demande en efficacité énergétique augmente, ce produit trouvera sans aucun doute son public.