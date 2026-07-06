Belkin présente une nouvelle batterie externe de 45 W avec câble intégré

Belkin, l'une des marques leaders mondiales dans la fabrication d'accessoires, a dévoilé sa nouvelle batterie externe (power bank) compacte et haute performance. Cet appareil se distingue non seulement par sa capacité, mais aussi par sa capacité de charge rapide, essentielle pour les smartphones et tablettes modernes. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

La caractéristique principale du nouveau modèle est son câble USB-C intégré au boîtier. Cela permet aux utilisateurs de ne plus avoir à transporter de câbles supplémentaires. Selon ixbt.com, ce gadget a été lancé sur le marché chinois au prix de 269 yuans (environ 35 dollars américains).

La capacité de la batterie est de 10 000 mAh. Ce chiffre est suffisant pour charger complètement un iPhone moderne ou un flagship Samsung au moins deux fois. La puissance de sortie maximale de l'appareil est de 45 W, ce qui permet de charger non seulement des smartphones, mais aussi des ordinateurs portables basse consommation comme le MacBook Air.

Capacités techniques et interfaces

Les ingénieurs de Belkin ont doté l'appareil de trois ports et points de connexion. Le câble USB-C intégré peut fournir 45 W de puissance, et un port USB-C séparé sur le boîtier offre la même puissance. Pour les appareils de génération précédente, un port USB-A de 18 W est prévu. Cela permet de charger plusieurs gadgets simultanément.

Un écran numérique spécial est situé sur le côté de l'appareil. Cet écran indique à l'utilisateur le niveau de charge restant de la batterie en pourcentage précis. Il s'agit d'une solution beaucoup plus pratique et précise que les indicateurs LED traditionnels.

En termes de design, l'entreprise a opté pour un style classique et moderne. Le nouveau modèle est proposé en trois couleurs : noir (Black), bleu (Blue) et sable (Sand). Grâce à ses dimensions compactes, il devrait devenir un accessoire très pratique pour une utilisation quotidienne et les voyages.

Sur le marché, les produits Belkin sont reconnus comme des accessoires premium de qualité et fiables. Il est fort probable que ce nouveau modèle apparaisse bientôt chez les détaillants locaux et dans les boutiques en ligne. La combinaison d'une puissance élevée et d'un câble intégré le distingue considérablement de ses concurrents.