Portugal - Espagne : les compositions d'équipes sont tombées

L'un des chocs les plus attendus des huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 est sur le point de commencer. Les compositions d'équipes pour le derby ibérique entre le Portugal et l'Espagne ont été dévoilées.

La rencontre débutera à 23h59, heure de Tachkent. Le vainqueur se qualifiera pour les quarts de finale du Mondial.

Ronaldo mènera l'attaque du Portugal

Cristiano Ronaldo sera titulaire à la pointe de l'attaque du Portugal. Il sera épaulé par João Félix et Pedro Neto sur le front offensif.

Au milieu de terrain, Bruno Fernandes, João Neves et Vitinha seront à la manœuvre. En défense, la confiance est accordée à Cancelo, Dias, Veiga et Nuno Mendes.

Le onze de départ du Portugal :

Costa, Cancelo, Dias, Veiga, Mendes, Fernandes, João Neves, Vitinha, Neto, Félix, Ronaldo.

L'Espagne mise sur Yamal en attaque

L'attaque espagnole sera composée de Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal et Álex Baena.

Rodri, Pedri et Dani Olmo seront chargés de la maîtrise du ballon et de l'animation offensive au milieu. Unai Simón gardera les cages.

Le onze de départ de l'Espagne :

Simón, Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella, Pedri, Olmo, Rodri, Baena, Oyarzabal, Yamal.

Une place en quart de finale en jeu

Coupe du Monde 2026. Huitièmes de finale

Portugal - Espagne

Coup d'envoi : 23h59, heure de Tachkent.

D'un côté, le Portugal expérimenté emmené par Ronaldo, de l'autre, l'Espagne portée par des stars comme Yamal et Pedri. Pas de calcul dans ce derby ibérique : la défaite signifie l'élimination du Mondial.