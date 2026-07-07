Virgil van Dijk pourrait quitter Liverpool : Milan est le principal prétendant pour le défenseur

Le capitaine de Liverpool, Virgil van Dijk, voit son avenir à Anfield remis en question. À seulement un an de la fin de son contrat, plusieurs grands clubs européens s'intéressent au défenseur néerlandais expérimenté. Le club italien de l'AC Milan, en particulier, a fait de Van Dijk sa cible prioritaire pour renforcer sa ligne défensive. C'est ce que rapporte Goal.com indique .

Selon des sources étrangères, dont Goal.com, Milan prévoit une refonte majeure de son effectif sous la direction de son nouvel entraîneur, Amorim. Si le transfert se concrétise, Van Dijk pourrait évoluer à San Siro aux côtés de stars comme Christian Pulisic et Luka Modric. Ces rumeurs inquiètent les supporters de Liverpool, qui craignent de perdre l'un des piliers des succès récents du club.

Changements à Anfield et problèmes d'effectif

Liverpool traverse actuellement une période de grands changements. Les départs successifs d'entraîneurs comme Jürgen Klopp et Arne Slot, ainsi que ceux de leaders tels que Mohamed Salah et Andy Robertson, ont transformé l'atmosphère du club. Pour le nouvel entraîneur Andoni Iraola, Van Dijk reste non seulement un rempart défensif, mais aussi une figure clé pour assurer la stabilité au sein de l'équipe.

Cependant, le Liverpool Echo a démenti ces informations, affirmant que la direction du club souhaite conserver son capitaine. Malgré cela, la fin du contrat qui approche et l'ouverture du joueur à de nouveaux défis ne permettent pas d'exclure un transfert. Outre Milan, le club turc de Fenerbahçe manifesterait également un intérêt pour le joueur.

Les problèmes défensifs de Liverpool ne se limitent pas à Van Dijk. Un autre défenseur, Joe Gomez, a indiqué qu'il n'avait pas encore pris de décision concernant son avenir. Si l'on considère qu'Ibrahima Konaté a déjà rejoint le Real Madrid, le départ de Van Dijk et de Gomez pourrait laisser Iraola avec seulement de jeunes joueurs inexpérimentés comme Jérémy Jacquet et Giovanni Leoni.

La situation au milieu de terrain du club est également instable. Curtis Jones, pur produit du centre de formation, suscite un vif intérêt de la part d'un autre géant italien, l'Inter. Alors que Liverpool évalue son joueur à 35 millions de livres sterling, les Milanais n'ont pour l'instant proposé que 22 millions. Les négociations pour prolonger le contrat de Jones sont actuellement au point mort.