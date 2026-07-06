Vol de bijoux d'une valeur de 4 millions d'euros dans un musée français

·31·Monde
Vol de bijoux d'une valeur de 4 millions d'euros dans un musée français

Situé dans le nord-est de la France, le musée Laliquea été le théâtre d'un cambriolage majeur et retentissant. Des individus non identifiés ont fait irruption dans le musée et ont dérobé des bijoux précieux d'une valeur totale estimée à près de 4 millions d'euros.C'est ce qu'a rapporté France 24. Selon les informations,

l'incident s'est produit dans la nuit du 6 juillet au musée situé dans la ville de Wingen-sur-Moder. Selon l'enquête, les criminels sont entrés dans le bâtiment vers 05h30 et se sont dirigés directement vers la salle d'exposition où sont conservés les bijoux les plus précieux.

Selon les premières estimations, environ 20 bijoux uniques ont été emportés. Le préjudice matériel est en cours d'évaluation, mais les experts estiment sa valeur à plusieurs millions d'euros, probablement près de 4 millions d'euros.Suite à l'incident, la direction du musée a décidé de

Deux couronnes en or ornées de perles et de décorations fruitées sont exposées.

fermer l'établissement pour quelques jours afin d'assurer la sécurité et de mener des investigations. Selon les rapports, l'alarme de sécurité s'est déclenchée au moment du vol. Cependant, lors de la vérification des lieux, c'est l'agent d'entretien du musée qui est arrivé en premier et a immédiatement alerté la police.

Actuellement, les forces de l'ordre examinent attentivement les images des caméras de surveillance. Les enquêteurs poursuivent leurs investigations à grande échelle pour identifier les criminels, retracer leur itinéraire et retrouver les objets précieux volés.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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