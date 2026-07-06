L'ère de l'intelligence artificielle : licenciements massifs dans les entreprises technologiques mondiales en 2026

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L'ère de l'intelligence artificielle : licenciements massifs dans les entreprises technologiques mondiales en 2026

Le marché technologique mondial traverse une période de transformation majeure en 2026. Malgré des revenus records, les géants de l'IT continuent de réduire massivement leurs effectifs. L'introduction rapide des technologies d'intelligence artificielle (AI) est citée comme la cause principale de ce processus. Selon les données de Layoffs.fyi, plus de 120 000 employés du secteur ont perdu leur emploi cette année. C'est ce que rapporte Techcrunch.com indique .

Microsoft a annoncé lundi la suppression de 2,1 % de ses effectifs mondiaux, soit environ 4 800 postes. Bien que la direction de l'entreprise affirme que ces postes ne sont pas directement remplacés par l'AI, elle a reconnu que l'intelligence artificielle transforme les méthodes de travail et automatise de nombreuses tâches quotidiennes. Cette tendance se propage dans toute l'industrie comme une « épidémie ».

Situation dans les grandes entreprises et le facteur AI

Selon un rapport publié fin juin, Oracle a licencié 21 000 employés au cours des 12 derniers mois. Dans son rapport financier annuel, l'entreprise a ouvertement déclaré que l'intégration des technologies d'intelligence artificielle dans les processus opérationnels pourrait entraîner de nouvelles réductions d'effectifs à l'avenir. Il s'agit d'un signal important pour les marchés émergents, indiquant quelles compétences seront les plus demandées sur le marché du travail futur.

Google (Alphabet) n'est pas en reste. L'entreprise procède à une optimisation de son personnel dans sa division Cloud, même alors que ses revenus ont augmenté de 63 %. Contrairement à d'autres entreprises, Google a choisi la voie des réductions progressives plutôt que d'annoncer un chiffre global unique. On estime que jusqu'à 3 000 ingénieurs ont été licenciés en 2026.

  • Meta : a supprimé 8 000 postes, mais a transféré 7 000 personnes vers de nouveaux projets liés à l'AI.
  • Cisco : Malgré des revenus supérieurs aux attentes, l'entreprise a supprimé 4 000 postes pour réorienter ses ressources vers l'AI et la cybersécurité.
  • GitLab : s'est séparé de 14 % de ses effectifs afin d'investir dans l'infrastructure AI.
  • Intuit : a licencié 3 000 personnes pour réduire la complexité et se concentrer sur les produits basés sur l'AI.

Croissance économique et paradoxe du chômage

Selon l'analyse du cabinet de conseil Challenger, Gray & Christmas, le mois de mai a enregistré le plus grand nombre de licenciements de ces dernières années, l'AI étant citée comme la cause principale. Bien que Cloudflare ait enregistré le revenu trimestriel le plus élevé de son histoire (639,8 millions de dollars), l'entreprise a décidé de licencier 20 % de ses employés.

Les experts estiment que les entreprises technologiques rationalisent leurs structures après une expansion excessive pendant la pandémie. Ce processus vise non seulement à réduire les coûts, mais aussi à mobiliser les ressources de l'entreprise vers la course à l'intelligence artificielle, principal moteur du futur. Cela exige des spécialistes du marché du travail mondial des compétences accrues dans les nouvelles technologies.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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