«Je ne peux pas lever la main sur une femme» : Un conflit à Och provoque un grand émoi

Un incident survenu dans la ville d'Och, au Kirghizistan, a suscité de vives discussions sur les réseaux sociaux. Selon les vidéos et rapports diffusés, un commerçant, n'ayant pas été autorisé à entrer dans l'enceinte du marché, a tenté de vendre ses fraises à l'extérieur. À ce moment-là, plusieurs commerçantes et un homme l'auraient agressé, le frappant et déchirant ses vêtements.

Sur les images de l'incident, on peut voir l'homme ne pas opposer de résistance et déclarer : « Je ne peux pas lever la main sur une femme », ce qui a provoqué un vif débat parmi les internautes. Cette situation a rapidement suscité une large résonance et attiré l'attention de nombreux utilisateurs.

Suite aux protestations et aux discussions publiques, il a été annoncé que le maire de la ville d'Och avait attribué à cet homme un emplacement pour vendre ses produits au sein du marché.

Par ailleurs, les femmes impliquées dans la dispute ont été tenues pour responsables par les forces de l'ordre. Selon les informations, les femmes ayant participé au conflit ont été condamnées à deux jours de détention administrative.

Cet événement, largement débattu au Kirghizistan, soulève diverses opinions concernant l'organisation des marchés, les droits des entrepreneurs et la gestion des conflits dans les lieux publics.