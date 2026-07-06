Révolution de l'IA : le système VKAE multiplie les performances des GPU par 23

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Révolution de l'IA : le système VKAE multiplie les performances des GPU par 23

Alors que la course aux ressources de calcul fait rage dans l'industrie de l'IA, l'accent est mis davantage sur l'optimisation de l'infrastructure existante que sur la création de nouveaux modèles. Le système d'accélération d'inférence VKAE, présenté par Vidraft, marque un bond en avant dans ce domaine. Les développeurs affirment que cette nouvelle technologie permet d'augmenter les performances des GPU existants jusqu'à 23 fois dans certains scénarios, sans modifier le matériel. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

L'intérêt pour cette technologie est lié à l'économie des services d'IA modernes. Si l'entraînement d'un grand modèle de langage ne se fait qu'une fois, son processus d'inférence — l'étape de génération de réponses aux requêtes des utilisateurs — est continu. Ce sont précisément les coûts d'inférence qui déterminent les dépenses d'exploitation principales des services cloud et des plateformes d'IA d'entreprise. Le système VKAE se présente comme une « extension logicielle » spécifique pour les accélérateurs existants.

Optimisation de nouvelle génération

Alors que les fabricants de puces se concentrent sur la création de GPU de nouvelle génération, des systèmes comme VKAE cherchent à maximiser le potentiel existant grâce à une optimisation logicielle de bas niveau. Ce processus implique une révision des cœurs de calcul et des mécanismes de planification des tâches. Selon ixbt.com, les tests ont été effectués sur l'accélérateur graphique NVIDIA B200 et les résultats ont dépassé les attentes.

Au cours des tests, des vitesses plusieurs fois supérieures à celles des systèmes de base ont été enregistrées sur plusieurs modèles. Plus important encore, les développeurs soulignent qu'aucune baisse de la qualité des réponses ou de la précision des modèles n'a été observée. Cela permet de réduire considérablement les coûts tout en maintenant la fiabilité des systèmes d'IA.

L'un des résultats les plus impressionnants a été enregistré lors de la démonstration du modèle Qwen3.5-35B-A3B. Sous une charge parallèle élevée, le système a montré une performance de génération de plus de 10 000 tokens par seconde. Cependant, dans des conditions réelles avec des requêtes variées, ce chiffre était d'environ 455 tokens par seconde. Cela signifie que l'efficacité dépend directement de la nature de la charge.

Intégration et ouverture

Les caractéristiques spécifiques du système VKAE sont les suivantes :

  • Haut débit sur les accélérateurs modernes comme NVIDIA B200 ;
  • Compatibilité totale avec les API OpenAI ;
  • Possibilité d'intégration dans l'infrastructure existante sans modifications majeures ;
  • Reproductibilité et transparence des résultats.
Selon les auteurs du projet, la possibilité de vérifier les résultats de manière indépendante doit être le critère principal de confiance envers de telles technologies. Pour cette raison, les développeurs ont également fourni un conteneur spécial incluant les poids du modèle et l'environnement optimisé. Le mécanisme de fonctionnement exact du système VKAE reste secret pour l'instant, mais un article scientifique détaillé sur la technologie devrait être publié prochainement.

Pour des régions où les technologies d'IA commencent tout juste à se développer, de telles solutions sont cruciales. Elles permettent de lancer des services d'IA puissants en utilisant la base technique existante sans acheter de nouveaux serveurs coûteux. Cela réduit les barrières technologiques pour les startups locales et les entreprises informatiques.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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