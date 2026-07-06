Partenariat entre Bookshop.org, concurrent d'Amazon, et Kobo : le marché du livre numérique évolue

La plateforme Bookshop.org, l'un des principaux concurrents d'Amazon sur le marché du livre numérique, a annoncé qu'elle prendrait en charge les liseuses Kobo, appartenant à Rakuten, d'ici la fin de l'année. C'est une nouvelle attendue pour les lecteurs qui souhaitent soutenir les librairies indépendantes tout en préférant le format numérique au papier. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Pendant longtemps, le processus d'achat de livres auprès de librairies indépendantes sur les appareils Kobo reposait sur des méthodes obsolètes et des étapes techniques complexes. De nombreux utilisateurs ont fait part de leurs difficultés à acheter des livres numériques dans leurs boutiques locales préférées. La nouvelle intégration entre Bookshop.org et Kobo vise précisément à résoudre ce problème.

Les retards sont derrière nous

Initialement, ce partenariat devait être mis en œuvre en 2025, mais les délais ont ensuite été repoussés à 2026. Des inquiétudes étaient même apparues au début de l'année concernant une suspension indéfinie du projet. Cependant, Andy Hunter, fondateur et PDG de Bookshop.org, a confirmé que la situation avait évolué positivement. Selon lui, les parties ont trouvé un accord sur les conditions commerciales et les questions de gestion des droits numériques (DRM).

Dans une interview accordée à ixbt.com, Hunter a souligné que les retards étaient dus à un manque de ressources en ingénierie et aux exigences strictes des éditeurs en matière de gestion des droits numériques. Actuellement, tous les obstacles techniques sont en cours de résolution et l'objectif est de lancer le système d'ici la fin de l'année.

L'avantage des liseuses électroniques

Pourquoi les utilisateurs préfèrent-ils des appareils comme Kobo aux applications iOS ou Android ? Il y a plusieurs raisons à cela :

La technologie E-ink (encre électronique) ne fatigue pas les yeux et permet de lire même en plein soleil ;

L'autonomie de l'appareil peut atteindre plusieurs semaines ;

L'interface axée uniquement sur la lecture ne distrait pas l'utilisateur.

Bookshop.org vend actuellement des livres numériques via ses applications mobiles. Cependant, l'intégration avec Kobo permettra à la plateforme de créer une alternative viable à l'écosystème Amazon Kindle. Cela est également important pour les marchés émergents, car l'expansion des plateformes internationales offre aux lecteurs locaux un choix plus large.

En conclusion, le partenariat entre Bookshop.org et Kobo n'est pas seulement une innovation technologique, mais une étape importante pour la survie des petites librairies indépendantes à l'ère numérique. Désormais, les lecteurs pourront à la fois profiter des technologies modernes et contribuer aux revenus des librairies de leur région.