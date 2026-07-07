66 hot-dogs en 10 minutes : un recordman américain stupéfie à nouveau tout le monde

Si certains souhaitent entrer dans l'histoire grâce à leurs exploits sportifs, scientifiques ou artistiques, d'autres se font connaître par des records insolites. L'Américain Joey Chestnut est l'un d'eux, et il a prouvé une fois de plus qu'il est inégalé dans le domaine du concours de mangeurs de hot-dogs.

Le recordman américain a remporté son 18e titre lors du traditionnel concours de mangeurs de hot-dogs. Pour y parvenir, il a réussi à engloutir 66 hot-dogs en seulement 10 minutes, laissant ses concurrents loin derrière.

Joey Chestnut est considéré comme le participant le plus titré de l'histoire de cette compétition. Au fil des années, il a établi plusieurs records, devenant le leader incontesté de cette discipline.

Pour rappel, le meilleur résultat de Chestnut a été enregistré en 2021. À cette époque, il avait battu son propre record en mangeant 76 hot-dogs en 10 minutes, une performance qui lui a valu une place dans le Livre Guinness des records.

Sa nouvelle victoire a suscité de nombreuses discussions sur les réseaux sociaux, provoquant l'étonnement de nombreux internautes.