Keychron présente une puissante station d'accueil avec interface Thunderbolt 5

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Keychron présente une puissante station d'accueil avec interface Thunderbolt 5

La marque Keychron, mondialement connue pour ses claviers mécaniques, a élargi de manière inattendue sa gamme en dévoilant la station d'accueil haute technologie Thunderbolt 5 Dock (14-in-1). Il s'agit d'un tout nouveau type de produit pour l'entreprise, qui attire l'attention des professionnels grâce à la prise en charge des normes de transfert de données les plus récentes. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

La norme Thunderbolt 5 est encore très récente sur le marché et le nombre d'accessoires dotés de cette technologie est extrêmement limité. Pour combler ce vide, Keychron propose une station d'accueil compacte mais riche en fonctionnalités, dotée d'un boîtier en métal. Le prix de l'appareil est fixé à 350 dollars, ce qui témoigne de son appartenance au segment premium.

Options de connectivité étendues

Selon les informations d'ixbt.com, la nouvelle station d'accueil comprend un total de 14 ports. Cela permet d'optimiser les capacités d'un ordinateur portable ou fixe. L'appareil intègre les ports suivants :

  • Trois ports Thunderbolt 5 ;
  • Deux sorties vidéo HDMI ;
  • Quatre ports USB 3.2 et un port USB-C 10Gb ;
  • Des emplacements pour cartes mémoire SD et microSD ;
  • Un connecteur réseau RJ45 2.5Gb ;
  • Une sortie audio 3.5 mm.
Cet ensemble de ports permet de connecter plusieurs moniteurs simultanément, de travailler avec des périphériques de stockage externes haute vitesse et d'assurer une connexion internet stable. La bande passante du Thunderbolt 5 offre un avantage majeur, notamment pour les monteurs vidéo et les graphistes.

Puissance et caractéristiques de conception

Le Keychron Thunderbolt 5 Dock ne se contente pas de transférer des données, il peut également alimenter l'ordinateur portable connecté jusqu'à 140 W. C'est suffisant pour charger à pleine vitesse les MacBook Pro modernes et d'autres ordinateurs portables puissants. L'appareil est livré avec un bloc d'alimentation de 180 W basé sur la technologie GaN (nitrure de gallium) et un câble Thunderbolt 5.

Le boîtier de l'appareil est entièrement en métal, ce qui assure non seulement la durabilité, mais aide également à dissiper efficacement la chaleur pendant l'utilisation. Les dimensions de la station d'accueil sont de 165 x 98 x 53 mm pour un poids de 856 grammes. Cela garantit sa stabilité sur le bureau sans encombrer l'espace.

Compte tenu de la popularité croissante des ordinateurs portables prenant en charge le Thunderbolt 5 (comme les modèles MacBook de nouvelle génération), ce produit de Keychron pourrait devenir l'une des solutions les plus optimales pour les utilisateurs souhaitant configurer une station de travail professionnelle.

KeychronThunderbolt 5TechnologieGadgetOrdinateur portable
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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