Des scientifiques transforment des cafards en cyber-robots télécommandés

Des scientifiques de Singapour ont franchi une étape révolutionnaire en robotique en parvenant à transformer des cafards vivants en cyber-organismes télécommandés. Selon les résultats de l'étude publiée dans la revue Nature Communications, ces systèmes bio-hybrides sont capables de se déplacer non seulement sur terre, mais aussi sous l'eau grâce à des dispositifs « aqualung » spécialement conçus. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

L'équipe dirigée par le professeur Hirotaka Sato de l'Université technologique de Nanyang a choisi des cafards de Madagascar pour ce projet. Ces insectes se distinguent par leur endurance, leur capacité à vivre jusqu'à cinq ans et leur grande adaptabilité aux conditions défavorables. L'objectif des scientifiques est de créer une plateforme contrôlable capable d'effectuer des opérations de recherche et de sauvetage dans des décombres et des zones dangereuses où les robots traditionnels ne peuvent pas accéder.

Technologie de respiration sous-marine

Le plus grand obstacle technique du projet était l'incapacité des cafards à rester sous l'eau pendant une longue période. Pour résoudre ce problème, les ingénieurs ont imprimé en 3D des modules miniatures qui recouvrent les orifices respiratoires de l'insecte. Ce système ne repose pas sur des bouteilles d'oxygène, mais sur une réaction chimique. Un mélange de peroxyde d'hydrogène et de dioxyde de manganèse se décompose pour fournir de l'oxygène directement au système respiratoire de l'insecte.

Les chercheurs ont d'abord tenté d'installer les dispositifs de contrôle sur le dos de l'insecte sous forme de « sac à dos ». Cependant, il s'est avéré que cette méthode réduisait la vitesse de déplacement du cafard. En conséquence, tous les microcircuits et sources d'alimentation ont été placés directement sur le corps de l'insecte. Cela a permis aux cyber-organismes de se déplacer sous l'eau avec la même vitesse élevée que sur terre.

Perspectives et avantages futurs

Les expériences ont montré que les cafards modifiés peuvent rester actifs sous l'eau jusqu'à trois heures. Plus important encore, aucun changement négatif n'a été observé dans l'état général des insectes après l'expérience. Selon les informations d'ixbt.com, ces systèmes bio-hybrides présentent plusieurs avantages par rapport aux robots classiques :

Coûts de production extrêmement bas ;

Haute efficacité énergétique (l'insecte tire son énergie pour se déplacer de la nourriture) ;

Capacité à se déplacer sur des terrains complexes et dans des espaces étroits ;

Possibilité d'utilisation dans des conditions extrêmes, y compris lors de missions sur d'autres planètes.

Actuellement, les chercheurs travaillent à perfectionner ces cyber-cafards et à leur installer des capteurs et des caméras. À l'avenir, ces « robots vivants » devraient devenir des assistants essentiels pour rechercher des personnes sous les décombres après un tremblement de terre ou pour explorer des zones radioactives dangereuses pour la vie humaine.