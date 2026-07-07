Apple introduit la personnalisation complète de la voix de Siri

Apple a lancé une fonction permettant de régler la vitesse et l'expressivité de l'assistant vocal Siri dans la nouvelle version bêta de son système d'exploitation iOS 27. Cette mise à jour représente une étape importante pour rendre l'assistant d'Apple plus humain et naturel, permettant aux utilisateurs d'adapter l'interaction avec l'IA à leurs préférences. C'est ce que rapporte Techcrunch.com indique .

Cette nouveauté, apparue dans la version iOS 27 beta 3, avait été annoncée lors de la conférence WWDC 26. Désormais, les testeurs peuvent utiliser des curseurs dédiés nommés "Pace" (Vitesse) et "Expressivity" (Expressivité) dans le menu Siri. Ces réglages permettent de ralentir ou d'accélérer le débit de parole de l'assistant, ainsi que de modifier le niveau d'émotion dans sa voix.

Selon les informations d'ixbt.com, Apple vise à concurrencer des rivaux comme ChatGPT avec cette initiative. Il est connu qu'OpenAI a déjà proposé des fonctions avancées dans son assistant vocal ChatGPT, permettant aux utilisateurs de choisir non seulement la vitesse, mais aussi la chaleur, l'enthousiasme et même le style de communication (professionnel, amical ou humoristique).

Siri est désormais plus intelligent et flexible

Lors du processus de configuration de la voix de Siri, le système permet à l'utilisateur d'écouter immédiatement les changements sélectionnés. Par exemple, l'assistant prononce des phrases standard comme "Vous avez un nouveau message" avec différents tempos et intonations. Cela aide les propriétaires d'iPhone à choisir le format de communication qui leur convient le mieux.

Dans le nouveau système iOS 27, Siri ne se limite pas à la voix. Il est profondément intégré à toutes les couches du système, permettant aux utilisateurs d'échanger via la Dynamic Island, d'interagir avec l'assistant en appuyant sur le bouton latéral ou via l'application dédiée Siri. Le nouveau Siri basé sur l'IA apprend à fournir des réponses plus précises en indexant les données personnelles de l'utilisateur.

Il convient de noter que pendant la phase de test bêta, certains utilisateurs ont rencontré des problèmes d'accès aux fonctions de Siri après la mise à jour. Cela est généralement lié à la réoptimisation des données par les modèles d'IA sur l'appareil, ce qui peut prendre un certain temps avant que le système ne soit pleinement opérationnel. De plus, l'icône de l'application Reminders a été mise à jour dans la version iOS 27 beta 3.

Cette stratégie d'Apple vise à rapprocher l'IA de la vie quotidienne. Siri n'est plus seulement un robot exécutant des commandes, mais devient un compagnon numérique capable de s'adapter à l'humeur et aux souhaits de l'utilisateur. Ces fonctionnalités devraient être disponibles pour tous les utilisateurs avec la version finale d'iOS 27.