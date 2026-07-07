Un ordinateur quantique IBM effectue ses premiers calculs dans le domaine de l'énergie de fusion

IBM a ouvert une nouvelle page dans l'histoire de l'informatique quantique : l'ordinateur quantique de la marque a calculé pour la première fois la composition des matériaux nécessaires à l'énergie de fusion. Cette recherche, menée en collaboration avec le laboratoire national d'Oak Ridge aux États-Unis, devrait constituer une étape importante vers la création de réacteurs à fusion, considérés comme une source d'« énergie inépuisable ». C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

À l'aide d'un système quantique, les scientifiques ont réussi à modéliser neuf configurations moléculaires différentes d'un matériau prometteur pour la production de tritium. Le tritium est considéré comme l'un des principaux combustibles pour la plupart des projets de réacteurs à fusion modernes. Les représentants d'IBM soulignent qu'il s'agit du premier cas au monde où un ordinateur quantique accomplit une tâche pratique aussi complexe.

Matériaux de nouvelle génération et approche hybride

Au cœur de l'étude se trouve un mélange de sels fondus appelé FLiBe (composés de lithium, béryllium et fluor). Cette substance est considérée comme l'un des matériaux les plus appropriés pour la régénération et l'extraction du tritium dans les réacteurs à fusion. Cependant, l'étude de ses propriétés au niveau moléculaire était une tâche très complexe pour les technologies traditionnelles.

Selon ixbt.com, pour atteindre ce résultat, les chercheurs ont utilisé une méthode hybride. Ils ont combiné la puissance du calcul quantique, des systèmes d'AI et des superordinateurs de classe exaflops. Cette synergie a permis de prédire le comportement de molécules complexes avec beaucoup plus de précision que les méthodes traditionnelles.

Les experts d'IBM expliquent qu'à mesure que la taille et la complexité des molécules modélisées augmentent, les calculs deviennent exponentiellement plus difficiles pour les ordinateurs classiques. Les ordinateurs quantiques, par leur nature, sont adaptés à la simulation de processus au niveau atomique et moléculaire, ce qui pourrait accélérer de telles recherches de plusieurs décennies.

Un pas vers l'énergie du futur

Cette avancée n'est pas seulement une expérience de laboratoire, mais un facteur qui rapproche la construction de centrales électriques à fusion commerciales. La création d'une technologie efficace de production de tritium jouera un rôle décisif dans l'indépendance énergétique et la transition vers des sources d'énergie propres. Pour les pays aspirant à la stabilité énergétique, de tels sauts technologiques à l'échelle mondiale revêtent une importance capitale à long terme.

Le fait que les technologies quantiques commencent à résoudre des problèmes réels de l'industrie et de l'énergie témoigne du passage de ce domaine de la théorie à l'application pratique. IBM et ses partenaires prévoient désormais d'élargir l'échelle des calculs et de modéliser des processus chimiques encore plus complexes.