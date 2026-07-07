Le PDG de Vercel sur l'avenir de l'IA : Agents et enjeux de sécurité

Guillermo Rauch, PDG de Vercel, a partagé ses réflexions sur les étapes de développement des technologies d'intelligence artificielle (AI) et les principaux défis actuels du secteur. Selon lui, la phase de prototypage et d'expérimentation de l'année dernière est révolue ; les entreprises passent désormais à une mise en œuvre sérieuse de l'AI dans leurs processus de production. Actuellement, la plateforme Vercel traite 6 millions de déploiements par jour, dont la moitié est gérée par des agents capables d'écrire du code. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Rauch a distingué deux axes principaux pour les agents d'AI. Le premier concerne les agents de codage qui assistent les développeurs, augmentant considérablement la consommation de tokens à l'échelle mondiale. Le second concerne les agents internes qui aident à gérer les processus au sein des entreprises. Cependant, la sécurité des données et le contrôle des droits d'accès restent des enjeux cruciaux. Selon le portail Ixbt.com, le dirigeant de Vercel propose un système Sandbox dédié pour résoudre ces problèmes.

Sécurité et contrôle des données

Vercel Sandbox est un outil permettant de placer un agent d'AI dans un environnement restreint. Cela permet à l'agent de démontrer ses capacités tout en contrôlant strictement, via des politiques définies, les données auxquelles il peut accéder et celles qu'il peut exporter. Rauch souligne que cela est particulièrement vital pour les grandes entreprises. Par exemple, des sociétés comme Airbus possèdent des bases de code confidentielles vieilles de plusieurs décennies, et un outil d'AI mal configuré pourrait envoyer ces données vers des serveurs cloud pour l'entraînement.

En ce qui concerne les agents corporatifs internes, ils peuvent considérablement accroître l'efficacité des employés. Par exemple, les représentants commerciaux peuvent désormais interroger l'AI pour savoir quelle base de clients croît le plus rapidement, sans attendre des rapports analytiques complexes. Cela permet d'économiser du temps d'analyse et d'accélérer la prise de décision.

Le dirigeant de Vercel a également évoqué un nouveau framework nommé Eve. Ce système permet de définir les instructions et les compétences des agents en langage naturel simple. Cela ouvre la voie aux employés non-développeurs pour utiliser les capacités de l'AI en toute sécurité. Actuellement, plus de 1 trillion de tokens transitent quotidiennement par la passerelle AI de l'entreprise, témoignant de la croissance fulgurante du secteur.

En conclusion, l'AI n'est plus un simple gadget, mais devient une partie intégrante du business. Les développeurs et startups utilisent activement des plateformes comme Vercel. Le fonctionnement des agents d'AI dans un environnement sécurisé et contrôlé sera un facteur clé pour prévenir les fuites de données d'entreprise à l'avenir.