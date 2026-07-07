Explosions près de l'hôtel où séjournait Macron

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Explosions près de l'hôtel où séjournait Macron

Plusieurs explosions ont eu lieu à Damas, capitale de la Syrie, près de l'hôtel où séjournait le président français Emmanuel Macron. C'est ce qu'a rapporté une source de sécurité à l'agence Reuters .

Selon les informations, plusieurs détonations puissantes ont été entendues autour de l'hôtel et une épaisse fumée s'est élevée dans le ciel. Après l'incident, les services de sécurité ont immédiatement bouclé la zone, les routes ont été temporairement fermées et des mesures de sécurité supplémentaires ont été mises en place.

Par ailleurs, selon les informations diffusées par l'Élysée, les explosions n'ont pas été entendues au moment où le cortège du président français se déplaçait. Un journaliste de Reuters accompagnant Macron a également déclaré n'avoir entendu aucune explosion lors des événements matinaux auxquels le chef de l'État a participé.

Peu après, Emmanuel Macron a tenu une réunion officielle au palais présidentiel avec le président syrien Ahmad al-Sharaa. Il est ainsi devenu le premier chef d'État européen à se rendre en Syrie après que le groupe « Hayat Tahrir al-Cham », dirigé par Ahmad al-Sharaa, a renversé le régime de Bachar al-Assad en 2024.

Selon les autorités syriennes, les explosions ont fait au total 18 blessés, dont quatre policiers. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent une voiture en feu et de la fumée s'élevant du lieu de l'incident.

Une source des services de sécurité syriens a indiqué à l'agence Agence France-Presse que l'un des engins explosifs avait été placé dans une poubelle et l'autre dans une voiture garée près de l'hôtel Four Seasons .

Pour l'instant, aucune information officielle n'a été communiquée concernant d'éventuels décès. De même, aucun groupe armé ou organisation n'a revendiqué la responsabilité des explosions. L'enquête est en cours.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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