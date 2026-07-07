Baseus présente l'une des batteries externes les plus fines au monde

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Baseus présente l'une des batteries externes les plus fines au monde

Sur le marché actuel des gadgets, l'équilibre entre compacité et efficacité devient de plus en plus crucial. Baseus, l'une des marques leaders dans la fabrication d'accessoires, a lancé la commercialisation mondiale de son nouveau produit : la batterie externe magnétique Picogo Air AM71. Cet appareil devrait attirer l'attention de nombreux utilisateurs grâce à son boîtier d'une finesse record. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

La principale particularité du nouveau modèle réside dans son épaisseur, qui n'est que de 6,8 millimètres. Une telle dimension rend l'appareil presque imperceptible lorsqu'il est fixé au dos d'un smartphone, sans gêner l'utilisation quotidienne. Selon les informations d'Ixbt.com, la Picogo Air AM71 est désormais disponible sur les marchés des États-Unis, du Royaume-Uni et de l'Union européenne.

Capacités techniques et puissance

Bien que l'appareil soit extrêmement fin, il intègre une batterie d'une capacité de 5000 mAh. Cette valeur est suffisante pour recharger complètement les smartphones modernes au moins une fois. L'appareil délivre une puissance de 7,5 W en mode de charge magnétique sans fil. Si l'utilisateur préfère une charge par câble via le port USB-C, la vitesse de transfert d'énergie monte jusqu'à 20 W.

Les ingénieurs de Baseus ont également accordé une attention particulière à la sécurité et à la durabilité de l'appareil. Le boîtier de la Picogo Air AM71 est fabriqué en aluminium et présente une surface striée spéciale. Ce design n'apporte pas seulement une esthétique soignée, mais assure également une dissipation thermique efficace pendant le fonctionnement, protégeant ainsi l'appareil contre la surchauffe.

Gestion intelligente et politique tarifaire

Un autre aspect remarquable est l'introduction de la technologie NFC PowerSense. Grâce à cette fonction, les utilisateurs peuvent suivre les données suivantes en temps réel via une application mobile dédiée :

  • Niveau de charge actuel de la batterie ;
  • État général et dégradation de la batterie ;
  • Nombre de cycles de charge ;
  • Température de fonctionnement de l'appareil.
Actuellement, le nouveau gadget est proposé en coloris argent et noir. En ce qui concerne les prix, la Baseus Picogo Air AM71 est évaluée à 69,99 dollars aux États-Unis et à 69,99 euros dans les pays européens.

Ce gadget peut être un choix particulièrement pratique pour les utilisateurs d'iPhone, car il est parfaitement compatible avec la technologie MagSafe. La combinaison de compacité et de fonctionnalités intelligentes distingue nettement ce nouveau modèle de ses concurrents sur le marché.

BaseusBatterieTechnologieGadgetSmartphone
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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