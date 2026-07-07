Controverse politique à la Coupe du Monde 2026 : Trump avoue tout...

·52·Sport
Controverse politique à la Coupe du Monde 2026 : Trump avoue tout...

La controverse politique et sportive entourant la Coupe du Monde a pris un tournant inattendu. Le président américain Donald Trump a officiellement admis avoir appelé le président de la FIFA, Gianni Infantino, pour demander l'annulation du carton rouge infligé à l'attaquant de l'équipe nationale, Folarin Balogun.

Auparavant, la Fédération Internationale de Football avait suspendu de manière sensationnelle la disqualification du joueur américain d'un an, lui permettant de participer au match des huitièmes de finale contre la Belgique. Zamin.uz présente les détails les plus brûlants de cet événement sensationnel.

« Je ne savais même pas ce qu'était un carton rouge » : Les aveux sincères de Trump

Le 6 juillet, lors d'un échange avec des journalistes à la Maison Blanche, Donald Trump a fait une déclaration sur la situation. Selon lui, il n'y avait aucune raison d'expulser Balogun lors du match des seizièmes de finale contre la Bosnie-Herzégovine (2-0) :

  • À propos de la situation : « J'ai vu l'épisode. J'ai été un bon sportif, je comprends le sport. Il n'y avait pas de faute. Juste deux gars costauds qui se sont percutés à grande vitesse. »

  • À propos de l'arbitre : Trump a qualifié la décision de l'arbitre de « très suspecte » et a affirmé que si l'on enquêtait sur son passé, des questions se poseraient.

  • À propos des règles : Le président n'a pas caché qu'il ne comprenait pas bien les règles du football : « Je ne savais même pas ce qu'était un carton rouge. Mais punir pour un match qui n'a pas encore été joué est une injustice totale. »

Après avoir appelé le patron de la FIFA, Gianni Infantino, Trump a déclaré qu'il le « respecterait dix fois plus » désormais. Il a également souligné que la Coupe du Monde 2026 se déroule aux États-Unis grâce à lui : « À ce moment-là, Biden dormait », a ajouté le dirigeant américain.

« Je crois en la justice de la FIFA » : Infantino se justifie

Pour Gianni Infantino, qui fait face à des critiques virulentes dans le monde entier et à des appels à la démission, ces aveux de Trump ont été une surprise désagréable. Le patron de la FIFA a immédiatement publié une déclaration officielle, tentant de rejeter les soupçons de lobbying :

  • Infantino a admis que le président américain l'avait appelé, mais a qualifié cela de « pratique courante ». Il a précisé que de nombreux chefs d'État et responsables gouvernementaux l'appellent régulièrement.

  • Le dirigeant de la FIFA a souligné que les organes disciplinaires et judiciaires de l'organisation sont totalement indépendants, qu'il ne peut influencer leurs décisions et qu'il n'a pris connaissance de la décision concernant Balogun qu'au moment de sa publication.

La pression politique n'a finalement pas sauvé les États-Unis

Le 6 juillet, la Fédération Internationale de Football a annulé dans les faits la disqualification de Balogun, lui accordant une période de probation d'un an. Pourtant, le règlement prévoyait une suspension d'au moins deux matchs.

Cependant, un tel lobbying politique sans précédent n'a pas aidé l'équipe nationale américaine. Lors du match des huitièmes de finale disputé dans la nuit, Folarin Balogun a été titularisé contre la Belgique et a joué les 90 minutes. Il a tiré trois fois au but, mais n'a marqué aucun but.

L'équipe nationale des États-Unis a été largement battue par la Belgique — sur le score de 1-4 et a quitté honteusement la Coupe du Monde à domicile.

Donald TrumpGianni InfantinoFIFAFolarin BalogunBelgique
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Le PSG recrute un nouveau talent de l'académie du MilanLe PSG recrute un nouveau talent de l'académie du MilanAujourd'hui, 16:55Conflit entre Rodri et Bernardo Silva : la star espagnole s'excuse auprès de son ancien coéquipierConflit entre Rodri et Bernardo Silva : la star espagnole s'excuse auprès de son ancien coéquipierAujourd'hui, 16:36Problème majeur pour l'Angleterre : Bellingham et Rice pourraient manquer la demi-finaleProblème majeur pour l'Angleterre : Bellingham et Rice pourraient manquer la demi-finaleAujourd'hui, 16:16Everton entame des négociations pour le transfert du défenseur de Tottenham Djed SpenceEverton entame des négociations pour le transfert du défenseur de Tottenham Djed SpenceAujourd'hui, 15:15John Terry : Le style de jeu de Jude Bellingham ressemble à celui de Zinédine ZidaneJohn Terry : Le style de jeu de Jude Bellingham ressemble à celui de Zinédine ZidaneAujourd'hui, 14:30Le Real Madrid aurait pris contact avec Enzo FernándezLe Real Madrid aurait pris contact avec Enzo FernándezAujourd'hui, 14:16
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan