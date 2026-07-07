Rosatom présente une station de recharge mobile autonome pour véhicules électriques

La société d'État russe Rosatom a dévoilé, lors du salon industriel international Innoprom-2024, une innovation unique qui promet de marquer un tournant dans l'industrie des véhicules électriques. Il s'agit d'une station de recharge mobile (EQS) autonome, non reliée au réseau fixe. Cette technologie vise à résoudre le problème de la recharge des véhicules électriques dans les zones à infrastructure limitée. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Contrairement aux stations de recharge traditionnelles, cet appareil mobile ne nécessite pas de connexion permanente aux réseaux électriques. Il peut atteindre rapidement n'importe quel point des centres d'affaires, complexes résidentiels, centres commerciaux et parkings en bord de route. Cela permet aux conducteurs de ne plus avoir à se rendre dans un lieu spécifique, mais de faire venir le chargeur directement à leur véhicule.

Capacités techniques et conduite autonome

L'appareil est équipé d'un accumulateur d'énergie d'une capacité de 105 kWh, assurant une recharge rapide en courant continu avec une puissance maximale allant jusqu'à 60 kW. Selon les informations d'ixbt.com, environ 30 minutes suffisent pour recharger la batterie d'un véhicule électrique de capacité moyenne. Une fois le processus terminé, la station retourne automatiquement à sa base pour se recharger.

Les ingénieurs de Rosatom ont doté la station d'un système de conduite entièrement autonome. Elle est capable de naviguer dans les parkings, d'éviter les obstacles et de s'approcher précisément du véhicule. La navigation du système repose sur une carte numérique de la zone, la vision par ordinateur, des caméras spéciales, des radars et des capteurs LiDAR.

Il est à noter que l'appareil ne dépend pas du système de navigation GPS. Cela permet une utilisation efficace dans des zones fermées, des parkings souterrains et des sites industriels où les signaux satellites sont faibles. Pour garantir la sécurité, un contrôle par opérateur à distance est également prévu.

Sécurité et perspectives

Si l'intelligence artificielle rencontre une situation complexe qu'elle ne peut résoudre seule, un opérateur distant peut prendre le contrôle via un canal de communication sécurisé. Cette EQS mobile s'appuie sur les développements technologiques propriétaires de Rosatom en matière de mobilité autonome, garantissant l'indépendance technique du projet.

Dans des pays où le nombre de véhicules électriques augmente rapidement, de telles solutions mobiles revêtent une grande importance. Face au manque d'espace et de puissance pour installer des stations fixes dans les parkings encombrés des centres-villes, ces appareils « intelligents » peuvent combler efficacement les lacunes des infrastructures.