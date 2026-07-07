Une nouvelle ère pour la vente de voitures : la startup Bidbus organise des enchères entre concessionnaires

Vendre une voiture d'occasion à un prix avantageux a toujours été un processus complexe. Souvent, les propriétaires acceptent des prix bas via des services comme Carvana, ou doivent perdre du temps et de l'énergie dans des concessions. La startup Bidbus, basée à Los Angeles, propose une solution moderne : elle organise des enchères en temps réel entre concessionnaires, garantissant aux vendeurs le meilleur prix sans quitter leur domicile. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Selon TechCrunch, Bidbus a levé 15 millions de dollars lors d'un tour de table de série A mené par Ibex Investors pour étendre ses activités. Mucker Capital, FJ Labs et d'autres grands fonds de capital-risque ont également participé à ce financement. L'objectif principal de la startup est de dépasser les frontières de la Californie et du Texas pour apporter plus de transparence au marché automobile dans tout le pays.

Le principe de fonctionnement de la plateforme Bidbus est simple et efficace : le propriétaire publie les informations sur son véhicule, puis les concessionnaires s'affrontent pendant quelques heures en faisant des offres. Les fondateurs de la startup affirment que cet environnement concurrentiel permet au vendeur de gagner en moyenne 2 000 à 3 000 dollars de plus, un montant nettement supérieur aux offres des acheteurs en ligne traditionnels.

Efficacité du marché et transparence

Le PDG de l'entreprise, Duke Yan, explique que cette idée est née d'une expérience personnelle. En essayant de vendre la voiture de sa mère, il a reçu des offres très basses des concessionnaires et a décidé de réunir tous les acheteurs dans une discussion de groupe. De manière inattendue, les concessionnaires ont commencé à enchérir les uns contre les autres. "Le problème du marché des voitures d'occasion n'est pas le financement, mais l'efficacité du marché. Les consommateurs ne connaissent pas la valeur réelle de leur bien, et les concessionnaires ont du mal à trouver des produits de qualité", déclare Yan.

Bidbus offre des avantages non seulement aux vendeurs, mais aussi aux concessionnaires. Ces derniers ont l'habitude de participer à des enchères, mais Bidbus leur fournit les voitures les plus récentes et de meilleure qualité, provenant directement de particuliers. Ce processus devient pour eux le moyen le plus rapide et le plus fiable de renouveler leurs stocks.

Pour rendre l'expérience utilisateur plus attrayante, la startup s'est inspirée des applications de trading comme Robinhood et du réseau social TikTok. Sur la plateforme, les augmentations de prix sont affichées en gros caractères et en direct. Cela incite les utilisateurs à partager des captures d'écran du processus sur les réseaux sociaux et à attirer de nouveaux clients.

Alors que les processus d'achat et de vente de voitures migrent vers des plateformes numériques, le succès d'un modèle comme Bidbus pourrait introduire de nouveaux standards dans le secteur. La formation des prix par la concurrence est la solution la plus équitable pour le vendeur comme pour l'acheteur. Actuellement, la startup travaille à l'amélioration de ses algorithmes et à l'expansion de sa base de concessionnaires.