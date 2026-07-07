Choc entre Messi et Salah : les compositions officielles sont tombées

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Choc entre Messi et Salah : les compositions officielles sont tombées

En huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026, l'Argentine, championne du monde en titre, affronte l'Égypte.

Le match débutera aujourd'hui, le 7 juillet, à 21h00 heure de Tachkent. Les compositions d'équipe ont été annoncées.

L'Argentine a remporté tous ses matchs de groupe

L'équipe nationale d'Argentine a terminé première du groupe G avec 9 points, se qualifiant ainsi pour les phases à élimination directe.

Les hommes de Lionel Scaloni ont eu plus de difficultés que prévu face au Cap-Vert en seizièmes de finale. Après un score nul dans le temps réglementaire, l'Argentine s'est imposée 3-2 après prolongations.

L'Égypte a éliminé l'Australie aux tirs au but

L'équipe nationale d'Égypte a terminé deuxième du groupe G avec 5 points.

Les représentants africains ont fait match nul 1-1 contre l'Australie en seizièmes de finale, avant de s'imposer 4-2 aux tirs au but.

Messi et Salah titulaires

Lionel Messi et Julián Álvarez mèneront l'attaque argentine. Au milieu de terrain, la confiance est accordée à Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández et Leandro Paredes.

Le principal espoir de l'Égypte sera Mohamed Salah. Il devrait évoluer en attaque aux côtés de Hassan et Zizo.

Compositions d'équipe

Argentine : Emiliano Martínez, Molina, Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico, De Paul, Mac Allister, Fernández, Paredes, Messi, Álvarez.

Égypte : Shobeir, Rabia, Ibrahim, Hany, Hafez, Ashour, Attia, Lashin, Zizo, Salah, Hassan.

Coupe du Monde 2026. Huitièmes de finale

Argentine — Égypte

Date : 7 juillet
Heure de début : 21h00, heure de Tachkent.

D'un côté, le champion en titre avec Messi, de l'autre, une Égypte combative menée par Salah. Le vainqueur accède aux quarts de finale, le perdant quitte le Mondial.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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