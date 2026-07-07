La plateforme X lance de nouveaux outils de montage vidéo pour les créateurs

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La plateforme X lance de nouveaux outils de montage vidéo pour les créateurs

Le réseau social X (anciennement Twitter), appartenant à Elon Musk, a introduit de nouvelles fonctionnalités de montage et d'enregistrement vidéo afin d'augmenter le volume de contenu original sur la plateforme. Cette mise à jour vise à aider les créateurs à produire des contenus uniques et de qualité, plutôt que de simplement repartager (repost) les vidéos d'autres utilisateurs. C'est ce que rapporte Techcrunch.com indique .

Le nouvel éditeur vidéo comprend plusieurs fonctionnalités attendues depuis longtemps. Nikitia Bier, responsable produit chez X, a annoncé que les utilisateurs peuvent désormais ajouter des sous-titres dans plusieurs langues et personnaliser leur apparence selon leurs préférences. La fonction "Green Screen" (écran vert) a également fait son apparition dans l'application.

Grâce à cet outil, les créateurs peuvent filmer de nouvelles vidéos en utilisant des photos de la mémoire de leur appareil ou d'autres posts sur X comme arrière-plan. Nikitia Bier souligne que l'une des priorités de la plateforme est de soutenir et d'encourager les créateurs. De nombreuses autres fonctionnalités devraient être ajoutées à l'éditeur vidéo dans les semaines à venir.

Lutte contre le plagiat et le contenu volé

La direction de X s'inquiète du fait que de nombreux comptes populaires sur la plateforme continuent de partager du contenu volé ou d'anciens contenus devenus viraux il y a plusieurs années. Selon Nikitia Bier, les nouvelles fonctionnalités permettront d'augmenter le nombre de contenus exclusifs sur X, indisponibles sur d'autres plateformes. Cela garantira, à son tour, que les utilisateurs passent plus de temps sur le réseau.

Cependant, les experts estiment que les outils de montage seuls pourraient ne pas suffire à attirer les créateurs. Des concurrents comme TikTok, Meta et YouTube disposent déjà d'un écosystème établi et de systèmes de monétisation offrant des revenus stables aux créateurs. Pour l'instant, X ne propose pas encore aux créateurs des outils juridiques aussi puissants que ceux offerts par Meta ou YouTube pour protéger leur travail.

Par exemple, les créateurs de Reels sur Meta peuvent bloquer leurs vidéos volées ou rediriger les revenus générés par ces vidéos vers eux-mêmes. X ne dispose pas encore d'un tel système automatisé. Néanmoins, les nouveaux outils de montage vidéo sont déjà disponibles pour les utilisateurs iOS et devraient dynamiser l'environnement créatif de la plateforme.

  • Ajout de sous-titres en plusieurs langues ;
  • Personnalisation du design des sous-titres ;
  • Changement d'arrière-plan via Green Screen ;
  • Utilisation de posts X comme arrière-plan vidéo.
À titre d'information, il convient de noter que la plateforme X accorde récemment une attention particulière au contenu vidéo. Cette stratégie fait partie de l'objectif de transformer le réseau social, passant d'un simple espace d'échange de messages textuels à une plateforme média à part entière.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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