Nouveau mouvement sur le marché du capital-risque : Chemistry Ventures lève 500 millions de dollars pour son deuxième fonds

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Nouveau mouvement sur le marché du capital-risque : Chemistry Ventures lève 500 millions de dollars pour son deuxième fonds

La société Chemistry Ventures, qui jouit d'une réputation unique dans le monde du capital-risque, a commencé à lever 500 millions de dollars pour son deuxième fonds d'investissement. Selon les documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, ce nouveau fonds vise à élargir considérablement la portée du soutien aux startups technologiques. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Chemistry Ventures a été fondée il y a deux ans par d'anciens partenaires de géants du secteur tels que Bessemer, Index Ventures et Andreessen Horowitz (a16z). Des experts chevronnés comme Mark Goldberg, Ethan Kurzweil et Kristina Shen ont décidé d'unir leurs forces pour combiner leurs années d'expérience dans de grandes sociétés de capital-risque avec une structure plus petite et agile.

Orientations et objectifs d'investissement

L'entreprise investit principalement dans des startups en phase de démarrage axées sur les outils pour développeurs, la fintech et l'infrastructure. Chemistry Ventures avait débuté ses activités avec un premier fonds de 350 millions de dollars. Le lancement d'un nouveau fonds de 500 millions de dollars témoigne de la grande confiance des investisseurs envers cette équipe.

Actuellement, le portefeuille d'investissement de la société comprend des projets prometteurs tels que Granola, Decagon, Persona, Serval et Nova Intelligence. Ces startups travaillent sur des technologies modernes comme l'AI et la cybersécurité, ce qui montre que la stratégie de Chemistry Ventures est en phase avec les exigences actuelles du marché.

Demande et attentes du marché

Selon le Wall Street Journal, l'intérêt pour le nouveau fonds est supérieur aux attentes, et il est déjà « sursouscrit ». Cela signifie que le processus de collecte de fonds devrait se conclure avec succès dans les prochains jours. Bien que les représentants de Chemistry Ventures s'abstiennent pour l'instant de tout commentaire officiel, les documents de la SEC confirment que le processus est en phase active.

Pour les entrepreneurs technologiques et les acteurs de l'écosystème des startups, l'activité de tels fonds importants revêt une grande importance. Les investissements mondiaux dans l'infrastructure et la fintech influencent indirectement les tendances des marchés régionaux et l'adoption de nouvelles technologies. Les fonds gérés par des équipes expérimentées comme Chemistry Ventures servent généralement d'indicateurs définissant l'orientation future du marché.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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