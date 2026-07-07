Lamine Yamal brille à la Coupe du Monde : Nemanja Vidic le surnomme le « mini-Messi »

La jeune star de l'équipe nationale d'Espagne et du FC Barcelone, Lamine Yamal, a offert un nouveau récital lors de la Coupe du Monde 2026. Lors du huitième de finale contre le Portugal, l'ailier de 18 ans a non seulement contribué à la victoire de son équipe, mais a également contraint le défenseur adverse Nuno Mendes à quitter le terrain après l'avoir mis en difficulté par ses dribbles. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

La légende de Manchester United, Nemanja Vidic, n'a pas caché son admiration pour le jeu du jeune prodige. Selon lui, la technique et les mouvements de Lamine Yamal sur le terrain rappellent une seule personne : le légendaire Lionel Messi. Vidic a qualifié le jeune joueur de « mini-Messi », soulignant qu'il est un phénomène rare dans le football moderne.

La blessure de Nuno Mendes et la pression de Yamal

Pendant le match, le duel entre Lamine Yamal et le défenseur du PSG Nuno Mendes est devenu le point central. Selon Goal.com, les dribbles incessants et les changements de direction imprévisibles de Yamal ont épuisé physiquement le défenseur portugais. En conséquence, à la 56e minute, Mendes a dû quitter le terrain après une énième action intense.

Nemanja Vidic a évoqué cet incident lors d'une interview accordée au journal A Bola. « Ce gamin est tout simplement incroyable et spécial. Je l'appelle le 'mini-Messi'. Il a forcé Mendes à courir sur tout le flanc à plusieurs reprises, et finalement, le défenseur n'a pas pu supporter cette pression et s'est blessé. Lamine ne court pas seulement en ligne droite, il fait des choses incroyables avec le ballon à chaque fois », a déclaré l'ancien défenseur.

Nelson Semedo, entré en jeu à la place de Mendes, n'a pas non plus pu réduire l'intensité des attaques espagnoles. L'équipe nationale d'Espagne a gardé le contrôle total du match et a validé son billet pour les quarts de finale. Il est à noter que les Espagnols ont gardé leur cage inviolée pour le sixième match consécutif dans ce tournoi.

L'héritier des traditions de La Masia

Le fait que Lamine Yamal soit un produit de l'académie du FC Barcelone, La Masia, renforce les comparaisons avec Lionel Messi. Selon Vidic, alors que les joueurs modernes s'appuient davantage sur des attributs physiques et athlétiques prévisibles, Yamal devient un véritable « cauchemar » pour les défenseurs grâce à ses décisions non conventionnelles.

Après cette victoire, l'Espagne est considérée comme l'un des principaux favoris pour le titre mondial. Lamine Yamal est, quant à lui, le candidat principal au titre de meilleur jeune joueur du tournoi. Chacun de ses mouvements sur le terrain continue d'impressionner non seulement les fans, mais aussi des experts chevronnés comme Vidic.

Pour les fans de football, le jeu de ce jeune talent suscite un grand intérêt, car son style et sa liberté sur le terrain rappellent l'âge d'or du Barça. Étant donné que Lamine Yamal n'a que 18 ans, ses plus grands succès sont encore à venir.