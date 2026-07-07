Liverpool rejoint la course pour la star mexicaine Gilberto Mora

Le club anglais de Liverpool manifeste un vif intérêt pour le transfert de Gilberto Mora, milieu de terrain de l'équipe nationale du Mexique et du Club Tijuana. Le prodige de 17 ans a attiré l'attention des plus grands clubs européens grâce à ses performances éclatantes, et les Reds ont déjà entamé les démarches pour remporter cette course. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon Goal.com, la direction de Liverpool a pris contact avec les représentants du joueur pour étudier les conditions d'un éventuel accord. Cependant, le club de Premier League devra faire face à une concurrence féroce. Les géants espagnols du Real Madrid et du FC Barcelone, ainsi que les clubs anglais de Manchester City, Chelsea et Arsenal, visent également à recruter le joueur.

Une nouvelle cible sur le marché des transferts

Gilberto Mora a impressionné les experts lors de la récente Coupe du monde avec l'équipe nationale du Mexique. Tout au long du tournoi, il s'est distingué par sa maîtrise technique et sa vision du jeu. À ce jour, il a déjà disputé 12 matchs avec l'équipe nationale.

Au niveau des clubs, les statistiques de Mora sont également remarquables. Avec Tijuana, il a disputé 53 rencontres et inscrit 10 buts. Sa polyvalence, capable d'évoluer aussi bien en tant que milieu offensif central que sur les ailes, le rend particulièrement attractif pour les grands clubs.

Manchester United se retire de la course

Il est intéressant de noter que les recruteurs de Manchester United ont suivi Mora pendant six mois, mais ont finalement décidé de renoncer au transfert. La raison évoquée serait le prix élevé du joueur et l'intensité de la concurrence. Actuellement, la valeur marchande du jeune milieu de terrain est estimée à plus de 40 millions d'euros.

L'option du Real Madrid pourrait rester prioritaire pour Mora. Selon certaines informations, le joueur rêverait d'évoluer sous les couleurs du club madrilène. Le fait qu'il ait échangé son maillot avec Jude Bellingham après un match de Coupe du monde témoigne de son admiration pour le club.

Selon les règles de la FIFA, Gilberto Mora ne peut pas signer de contrat professionnel avec un club étranger avant ses 18 ans (en octobre prochain). Le Club Tijuana, afin de protéger son actif, a prolongé son contrat jusqu'en 2029. Malgré cela, des offres officielles sont attendues dans les semaines à venir.