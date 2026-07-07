La startup Norm, basée sur l'IA, devient une « licorne » valorisée à 1,2 milliard de dollars

La startup Norm, qui vise à révolutionner le secteur des services juridiques, a levé 120 millions de dollars lors de son dernier tour de table. Après une série C menée par Khosla Ventures, la valeur totale de l'entreprise, fondée il y a seulement trois ans, a atteint 1,2 milliard de dollars. Cela signifie que la startup a officiellement obtenu le statut de « licorne ». C'est ce que rapporte Techcrunch.com .

Contrairement aux cabinets d'avocats traditionnels, le projet Norm s'appuie sur ses propres agents d'IA. Cette plateforme, appelée Norm Law, propose une large gamme de services juridiques aux entreprises clientes. La particularité du système réside dans le fait que tous les processus sont exécutés par l'IA, bien que le résultat final soit supervisé par des avocats professionnels humains.

L'entreprise a abandonné l'un des points les plus critiques du secteur juridique : le système de facturation horaire. Au lieu de cela, Norm ne facture ses clients qu'en fonction des résultats obtenus. Cette approche permet aux grandes entreprises de réduire considérablement leurs coûts et d'accélérer les processus juridiques. Selon ixbt.com, l'entreprise travaille également sur des algorithmes spéciaux capables de superviser le travail d'autres agents d'IA.

Nouvelle concurrence sur le marché des technologies juridiques

Ces dernières années, de nombreuses startups spécialisées dans l'application de l'IA au domaine juridique, telles que Harvey et Legora, ont vu le jour. Norm cherche à se démarquer sur ce marché grâce à ses agents autonomes et à ses investisseurs de haut niveau. Des institutions financières prestigieuses telles que Bain, Craft Ventures, Coatue, Vanguard et New York Life ont participé au nouveau tour de table.

Des géants du secteur, comme l'ancien président de Blackstone, Tony James, et l'ancien président de Kirkland & Ellis, Jeff Hammes, ont également investi dans le projet. Cela témoigne du fait que le monde juridique abandonne ses vues conservatrices pour accorder davantage de confiance aux hautes technologies.

L'entreprise prévoit d'utiliser le nouveau capital levé pour améliorer davantage son produit et recruter davantage d'avocats qualifiés. Jusqu'à présent, Norm a réussi à lever plus de 260 millions de dollars au total. Le développement de telles technologies devrait radicalement changer la culture de travail liée au droit des sociétés et aux documents, même sur les marchés émergents.