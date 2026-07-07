Coupe du Monde 2026. Argentine — Égypte : un nouveau test pour le champion en titre

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Coupe du Monde 2026. Argentine — Égypte : un nouveau test pour le champion en titre

Aujourd'hui, le 7 juillet, se déroulera un match passionnant des huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026. L'Argentine, championne du monde en titre, affrontera l'équipe nationale d'Égypte à Atlanta.

La rencontre débutera à 21h00, heure de Tachkent. L'équipe victorieuse se qualifiera pour les quarts de finale du Mondial.

Le match aura lieu à Atlanta

Le match entre l'Argentine et l'Égypte se tiendra au « Mercedes-Benz Stadium » situé à Atlanta, aux États-Unis.

Coupe du Monde 2026. Huitièmes de finale

Argentine — Égypte

Heure de début : 21h00, heure de Tachkent.

L'Argentine s'est qualifiée après une victoire difficile

L'Argentine avait affronté l'équipe nationale du Cap-Vert lors des seizièmes de finale.

Aucun vainqueur n'a été désigné à l'issue du temps réglementaire de ce match acharné. Dominants durant les prolongations, les Argentins se sont imposés 3-2, décrochant ainsi leur billet pour les huitièmes de finale.

L'Égypte a éliminé l'Australie aux tirs au but

L'équipe nationale d'Égypte a affronté l'Australie au tour précédent.

Le temps réglementaire et les prolongations se sont terminés sur un score de 1-1. Lors de la séance de tirs au but, les Égyptiens l'ont emporté 4-2, poursuivant ainsi leur parcours dans le tournoi.

Le champion en titre poursuivra-t-il sa route ?

L'Argentine avait remporté le trophée lors de la Coupe du Monde 2022 en battant la France aux tirs au but en finale.

Désormais, le champion en titre fait face à un nouveau test décisif. D'un côté, l'Argentine et sa grande expérience, de l'autre, une équipe d'Égypte combative qui a éliminé l'Australie — il est clair que le match à Atlanta ne sera pas facile.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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