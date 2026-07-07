Vivo X500 Pro Max : un flagship équipé d'une batterie de 7000 mAh et d'un appareil photo de 200 MP

Vivo, l'un des géants technologiques chinois, se prépare à révolutionner le marché des smartphones. Le flagship de nouvelle génération de la société, le Vivo X500 Pro Max, a été certifié par le régulateur indonésien TKDN. Cela indique que le lancement mondial de l'appareil est imminent. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Enregistré sous le numéro de modèle V2610, ce smartphone était déjà apparu dans la base de données GSMA IMEI. Selon le site ixbt.com, le nouvel appareil devrait concurrencer sérieusement non seulement Apple et Samsung, mais aussi les flagships d'autres grandes marques grâce à ses spécifications techniques.

Un nouveau niveau d'affichage et de performance

Le modèle Vivo X500 Pro Max sera équipé d'un écran OLED plat de 6,85 pouces. Cet écran offre une résolution 2K et un taux de rafraîchissement de 144 Hz, garantissant une image extrêmement fluide et une haute précision. Ces caractéristiques sont sans aucun doute idéales pour les amateurs de jeux mobiles et les consommateurs de contenu de qualité.

En ce qui concerne la puissance interne, l'appareil fonctionnera sur la base du tout dernier chipset Dimensity 9600 de MediaTek, qui n'a pas encore été officiellement présenté. Cette nouvelle plateforme devrait surpasser considérablement ses prédécesseurs en termes d'efficacité énergétique et de puissance de calcul.

Appareil photo et réserve d'énergie inégalée

L'un des points forts du smartphone est son système de caméras. Le bloc principal se composera de trois modules :capteur principal (avec technologie LOFIC),téléobjectif périscopique ainsi qu'un appareil photo ultra grand-angle de 50 mégapixels. Une telle combinaison permet de prendre des photos de niveau professionnel même dans les conditions d'éclairage les plus difficiles.

De plus, le Vivo X500 Pro Max pourrait établir un record en termes de capacité de batterie. Selon les informations, l'appareil sera équipé d'une batterie d'au moins 7000 mAh. Alors que 5000 mAh est devenu la norme pour les flagships modernes, ce volume proposé par Vivo prolongera considérablement l'autonomie du smartphone.

La présentation officielle de la série Vivo X500 est attendue en septembre de cette année en Chine. Par la suite, il est fort probable que l'appareil soit progressivement commercialisé dans d'autres régions, y compris sur les marchés d'Asie centrale.