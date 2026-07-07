Nouvelle fonctionnalité de navigation 2GIS : les conducteurs peuvent désormais profiter de l'« onde verte »

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Nouvelle fonctionnalité de navigation 2GIS : les conducteurs peuvent désormais profiter de l'« onde verte »

À Saint-Pétersbourg, en Russie, le système de navigation 2GIS a lancé une fonctionnalité inédite et utile pour ses utilisateurs : l'« onde verte ». Cette technologie calcule la vitesse recommandée permettant aux conducteurs de franchir plusieurs feux de signalisation consécutifs sans s'arrêter, tout en respectant le code de la route. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Ce service est la suite logique de la fonctionnalité d'affichage des signaux de feux de circulation en temps réel, introduite dans la ville au printemps dernier. Selon la publication ixbt.com, le nouvel algorithme fonctionne en analysant le cycle de fonctionnement des feux, la distance entre les intersections et la vitesse actuelle du véhicule.

Harmonie entre économie et sécurité

Les développeurs soulignent que, dans la plupart des cas, le système recommande aux conducteurs de rouler à une vitesse comprise entre 45 et 60 km/h. Cependant, selon les spécificités de la route, ce chiffre peut être inférieur sur certains tronçons. Cette approche permet de maintenir un flux de circulation fluide.

L'un des principaux avantages de cette nouvelle fonction est qu'elle réduit les arrêts fréquents, les accélérations répétées et les freinages brusques. Cela permet, à son tour, d'économiser considérablement la consommation de carburant et de réduire les émissions de gaz nocifs dans l'environnement.

Le système « onde verte » ne fonctionne que dans les zones équipées de feux de signalisation intelligents. Les données sont fournies par la Direction de l'organisation de la circulation routière de Saint-Pétersbourg. Actuellement, le système est disponible sur les artères de transport majeures telles que les avenues Moskovsky, Leninsky et Kamennoostrovsky.

Plateformes et projets futurs

À l'heure actuelle, cette nouvelle fonctionnalité est disponible dans les dernières versions de l'application 2GIS pour les systèmes d'exploitation iOS et Android. Les développeurs prévoient d'intégrer prochainement cette fonction à Apple CarPlay et Android Auto.

L'introduction de telles technologies est également pertinente dans le contexte de l'Ouzbékistan. Alors que des systèmes de « feux intelligents » sont progressivement mis en œuvre dans des grandes villes comme Tachkent, l'intégration des applications de navigation avec l'infrastructure urbaine pourrait devenir un facteur clé pour réduire les embouteillages.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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