Le processus de préparation au lancement du vaisseau spatial habité "Soyuz MS-29" au cosmodrome de Baïkonour est entré dans sa phase finale. Prévue pour le 14 juillet, cette mission constitue une étape importante vers la Station spatiale internationale (ISS) et se distingue par une approche technique de rendez-vous optimisée. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Les spécialistes de "Roskosmos" ont terminé l'inspection technique du vaisseau et ont installé la coiffe de protection. Cette coiffe protège le vaisseau contre les pressions aérodynamiques et thermiques intenses lors de la traversée des couches denses de l'atmosphère vers l'orbite. Actuellement, le bloc de lancement est entièrement prêt pour les vérifications pré-vol.

Dernières étapes de préparation

Selon le plan de préparation, l'étape cruciale suivante est l'inspection finale du vaisseau. Les cosmonautes de "Roskosmos" et les astronautes de la NASA y participeront pour tester la disposition des charges et le fonctionnement des systèmes de bord. Ce processus est essentiel pour garantir la sécurité et le confort de l'équipage dans l'espace.

Selon ixbt.com, une fois tous les tests réussis, le vaisseau sera intégré au lanceur. Le lancement du 14 juillet devrait être unique non seulement par sa précision technique, mais aussi par sa durée record.

Schéma à deux orbites et arrivée rapide

L'avantage principal du "Soyuz MS-29" est son temps de trajet vers la Station spatiale internationale. Selon le plan, le vaisseau atteindra la station en seulement trois heures. Cela est rendu possible grâce à un schéma de rendez-vous spécial à deux orbites.

Ce schéma rapide réduit considérablement le temps que l'équipage passe dans l'espace confiné du vaisseau. Cela permet aux cosmonautes de préserver leur condition physique et de commencer leurs activités principales sur la station plus rapidement. Auparavant, de telles missions duraient beaucoup plus longtemps, mais les technologies de navigation modernes permettent d'optimiser ce processus.

Ce vol, effectué depuis Baïkonour, le plus grand cosmodrome de la région, attire l'attention des experts locaux et internationaux. Les recherches scientifiques et les projets de coopération spatiale menés dans le cadre de cette mission devraient renforcer les liens dans le domaine de l'aéronautique internationale.