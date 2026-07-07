L'équipe nationale d'Espagne établit un record historique en Coupe du Monde

En battant le Portugal 1-0 en huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026, l'Espagne s'est non seulement qualifiée pour les quarts de finale, mais a également établi un nouveau record dans l'histoire des Coupes du Monde.

Les protégés de Luis de la Fuente ont terminé leur sixième match consécutif en tournoi sans encaisser de but. Aucune autre équipe nationale n'avait réussi une telle performance auparavant.

L'Espagne n'a pas encaissé de but depuis six matchs

Face au Portugal, la défense espagnole a fait preuve d'une grande solidité, ne laissant aucune chance à l'adversaire de trouver le chemin des filets.

Ainsi, la série d'invincibilité défensive des Espagnols en Coupe du Monde atteint désormais six rencontres consécutives.

Ce résultat fait de l'Espagne la première équipe nationale de l'histoire des Coupes du Monde à rester invaincue défensivement pendant six matchs d'affilée.

La série d'invincibilité dépasse les 10 heures

Le temps total passé par l'équipe d'Espagne sans encaisser de but dépasse désormais les 10 heures.

Cette statistique démontre que l'équipe est l'une des plus stables du tournoi, non seulement en attaque mais aussi en défense.

Les joueurs de Luis de la Fuente ont maintenu leur jeu organisé et discipliné lors de cette phase à élimination directe décisive.

Unai Simón bat également son record personnel

Le gardien espagnol Unai Simón a porté sa série d'invincibilité à 609 minutes.

Le portier de l'Athletic a grandement contribué au résultat historique de son équipe en gardant sa cage inviolée tout au long de la Coupe du Monde 2026.

Le dernier but encaissé remonte à 2022

Unai Simón a encaissé son dernier but en Coupe du Monde lors du troisième match de la phase de groupes de l'édition 2022 contre le Japon.

Depuis la 51e minute de ce match, la cage de l'Espagne est restée inviolée.

Désormais, l'Espagne aborde les quarts de finale non seulement comme l'un des favoris, mais aussi comme l'équipe possédant la défense la plus solide de l'histoire du Mondial.