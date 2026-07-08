La startup Prime Intellect devient une licorne après avoir levé 130 millions de dollars

Une nouvelle ère commence dans le domaine des technologies d'intelligence artificielle. La startup Prime Intellect a réussi à lever 130 millions de dollars lors de son cycle d'investissement Series A. Grâce à ce succès financier, la valorisation totale de l'entreprise a atteint 1 milliard de dollars, lui conférant le statut de « licorne » dans le monde technologique. Ce tour de table a été mené par Radical Ventures, avec la participation de géants tels que NVIDIA Ventures, Intel Capital et Dell Technologies Capital. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

Fondée en 2024, l'objectif principal de Prime Intellect est de permettre aux entreprises de créer leurs propres agents AI indépendants, sans dépendre des grands laboratoires d'intelligence artificielle. Alors que de nombreuses organisations sont aujourd'hui contraintes d'utiliser des systèmes fermés, cette startup propose aux entreprises un moyen de devenir leur propre « laboratoire AI ».

Une nouvelle approche pour la création de systèmes AI indépendants

Les solutions proposées par Prime Intellect reposent principalement sur la méthode du « reinforcement learning » (apprentissage par renforcement). Cette méthode entraîne les modèles en les encourageant pour les tâches réussies et en les pénalisant pour les erreurs. Auparavant, la construction de tels systèmes complexes n'était possible que pour les corporations technologiques les plus riches ; désormais, grâce à la plateforme Prime Intellect, des structures commerciales plus modestes peuvent également façonner des modèles adaptés à leurs besoins.

L'avantage principal de l'entreprise réside dans le fait qu'il s'agit d'une plateforme « full-stack ». Elle englobe toute l'infrastructure nécessaire, depuis la puissance de calcul jusqu'aux outils d'évaluation des modèles. Cela permet aux entreprises d'éviter la complexité liée à l'assemblage séparé de divers logiciels. Selon ixbt.com, la plateforme fonctionne sur un principe de marché, signifiant que les clients peuvent choisir uniquement les modules dont ils ont besoin.

Efficacité économique et résultats concrets

Actuellement, des entreprises renommées telles que Ramp, Zapier et Flapping Airplanes utilisent les services de Prime Intellect. Le revenu annuel de la startup, ayant atteint 100 millions de dollars, témoigne de sa rapidité d'adoption sur le marché. Par exemple, la fintech Ramp a créé un agent recherchant des données dans des feuilles de calcul grâce à cette plateforme. Les résultats ont montré que le nouveau système est plus précis, plus rapide et nettement moins coûteux que les modèles ouverts les plus avancés.

Ce tour de table a vu la participation non seulement de grands fonds, mais aussi de figures emblématiques du secteur, dont Aravind Srinivas, fondateur de Perplexity, et Aaron Levie, dirigeant de Box. Selon les experts, le concept de « one-stop shop » proposé par Prime Intellect devrait réduire considérablement les coûts d'implémentation de l'AI dans le secteur corporate.

Ces changements pourraient également être significatifs pour le secteur IT en pleine croissance en Ouzbékistan. Il est probable que les entreprises locales utilisent de telles plateformes pour réduire leur dépendance aux services cloud mondiaux et créer des solutions AI confidentielles basées sur leurs propres données. Des projets comme Prime Intellect constituent une étape cruciale vers la démocratisation de l'intelligence artificielle.