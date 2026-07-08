Mise à jour du classement Golden Boy 2026 : Yamal en tête

Le classement des principaux candidats au prix Golden Boy, décerné au meilleur jeune footballeur d'Europe, a été mis à jour pour 2026.

Dans la liste établie en partenariat avec Transfermarkt, la star du FC Barcelone, Lamine Yamal, occupe la première place. Cependant, ayant déjà remporté ce trophée, il n'est pas éligible pour le prix 2026.

Yamal en tête du classement, mais hors course pour le trophée

Lamine Yamal occupe la première place du nouveau classement.

Néanmoins, selon le règlement du Golden Boy, un joueur ayant déjà remporté ce prix ne peut plus être considéré comme candidat pour les années suivantes.

Par conséquent, la lutte principale pour 2026 devrait se jouer entre les joueurs classés derrière Yamal.

Les principaux favoris : Zaïre-Emery et Cubarsí

La deuxième place du classement est occupée par le milieu de terrain du PSG, Warren Zaïre-Emery.

Il est suivi par le défenseur du FC Barcelone, Pau Cubarsí. Actuellement, ces deux joueurs sont considérés comme les principaux favoris pour le Golden Boy 2026.

Top 10 des candidats

Voici le top 10 du classement Golden Boy 2026 :

Lamine Yamal — FC Barcelone ; Warren Zaïre-Emery — PSG ; Pau Cubarsí — FC Barcelone ; Yann Diomandé — RB Leipzig ; Ayyoub Bouaddi — LOSC Lille ; Estêvão Willian — Chelsea ; Viktor Froholdt — FC Porto ; Lennart Karl — Bayern Munich ; Endrick — Real Madrid ; Rayan — Bournemouth.

Le trophée 2025 remporté par Doué

Rappelons que le prix Golden Boy 2025 a été décerné à l'attaquant du PSG, Désiré Doué.

Le classement 2026 démontre une fois de plus l'émergence d'une nouvelle génération de stars en Europe. L'intrigue principale est désormais de savoir si, sans Yamal, le trophée reviendra à Zaïre-Emery ou à Cubarsí.