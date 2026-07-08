Business de haut vol au Real : 108 millions d'euros récoltés grâce aux remplaçants et l'arrivée de Mourinho !

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Business de haut vol au Real : 108 millions d'euros récoltés grâce aux remplaçants et l'arrivée de Mourinho !

Le Real Madrid a démontré comment maîtriser l'art de générer des revenus sur le marché des transferts. Selon le prestigieux journal Marca , le « club royal » a encaissé la somme de 108 millions d'euros en vendant des joueurs formés à son académie qui n'ont disputé aucun match avec l'équipe première lors de la saison 2025/26. Zamin.uz présente les détails de ce succès financier incroyable.

Dépenses estivales couvertes : Mourinho et les nouvelles recrues

Ce bénéfice net provenant de l'académie a permis de couvrir entièrement les dépenses du géant madrilène sur le marché des transferts estival. Grâce à ces fonds, le Real a renforcé son effectif et recruté un nouvel entraîneur :

  • Marc Cucurella et Denzel Dumfriesont été recrutés précisément grâce à cet argent.

  • La clause libératoire payée pour faire venir le célèbre entraîneur du club portugais de Benfica , José Mourinho, a également été financée par ces revenus.

Source de revenus : Qui a été vendu et pour quel montant ?

La plus grosse rentrée d'argent du mercato Nico Paz a été enregistrée avec 60 millions d'euros perçus lors de son transfert au club italien de Como. Il s'agit de la deuxième plus grosse vente d'un joueur formé au club dans l'histoire des Madrilènes (après Álvaro Morata). Le Real a conservé une clause de rachat.

Les autres transferts de jeunes ayant enrichi les caisses du club sont les suivants :

Joueur

Nouveau club

Montant du transfert

Détails

Nico Paz

Como (Italie)

60 M€

2e plus grosse vente, clause de rachat incluse

Víctor Muñoz

Liverpool (Angleterre)

20 M€

50% des droits détenus par le club madrilène

Mario Gil

Milan (Italie)

15 M€

Transfert définitif

Álvaro Rodríguez

Bournemouth (Angleterre)

15 M€

Recruté par un club de Premier League

Mario Martín

3,5 M€

Revenu complémentaire pour le club

Ce n'est pas tout : 12 millions supplémentaires pourraient arriver

Ancien joueur du Real, actuellement meilleur buteur de la deuxième division espagnole (Segunda), Sergio Arribas devrait bientôt quitter Almería. L'ancien club de José Mourinho, Benfica , s'y intéresse sérieusement. Si ce transfert se concrétise, le Real Madrid percevra 12 millions d'euros supplémentaires.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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