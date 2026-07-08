Business de haut vol au Real : 108 millions d'euros récoltés grâce aux remplaçants et l'arrivée de Mourinho !

Le Real Madrid a démontré comment maîtriser l'art de générer des revenus sur le marché des transferts. Selon le prestigieux journal Marca , le « club royal » a encaissé la somme de 108 millions d'euros en vendant des joueurs formés à son académie qui n'ont disputé aucun match avec l'équipe première lors de la saison 2025/26. Zamin.uz présente les détails de ce succès financier incroyable.

Dépenses estivales couvertes : Mourinho et les nouvelles recrues

Ce bénéfice net provenant de l'académie a permis de couvrir entièrement les dépenses du géant madrilène sur le marché des transferts estival. Grâce à ces fonds, le Real a renforcé son effectif et recruté un nouvel entraîneur :

Marc Cucurella et Denzel Dumfries ont été recrutés précisément grâce à cet argent.

La clause libératoire payée pour faire venir le célèbre entraîneur du club portugais de Benfica , José Mourinho, a également été financée par ces revenus.

Source de revenus : Qui a été vendu et pour quel montant ?

La plus grosse rentrée d'argent du mercato Nico Paz a été enregistrée avec 60 millions d'euros perçus lors de son transfert au club italien de Como. Il s'agit de la deuxième plus grosse vente d'un joueur formé au club dans l'histoire des Madrilènes (après Álvaro Morata). Le Real a conservé une clause de rachat.

Les autres transferts de jeunes ayant enrichi les caisses du club sont les suivants :

Joueur Nouveau club Montant du transfert Détails Nico Paz Como (Italie) 60 M€ 2e plus grosse vente, clause de rachat incluse Víctor Muñoz Liverpool (Angleterre) 20 M€ 50% des droits détenus par le club madrilène Mario Gil Milan (Italie) 15 M€ Transfert définitif Álvaro Rodríguez Bournemouth (Angleterre) 15 M€ Recruté par un club de Premier League Mario Martín — 3,5 M€ Revenu complémentaire pour le club

Ce n'est pas tout : 12 millions supplémentaires pourraient arriver