Transfert de l'année dans le football féminin : Alexia Putellas rejoint le London City Lionesses

Une véritable sensation a secoué le monde du football féminin : la double lauréate du Ballon d'Or et légendaire milieu de terrain Alexia Putellas poursuivra sa carrière en Angleterre. Après avoir fait ses adieux au FC Barcelone, la star espagnole a signé avec le club de London City Lionesses. Ce transfert est considéré comme l'un des accords les plus importants non seulement de l'histoire du club, mais aussi de toute l'histoire du football féminin. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon Goal.com, Putellas a rejoint le club londonien en tant qu'agent libre. Cette décision de la joueuse, qui a remporté des dizaines de trophées avec le FC Barcelone et est devenue une icône mondiale, a surpris beaucoup de monde. Son transfert devrait modifier considérablement l'équilibre des forces dans le football européen.

Un nouveau projet et de grandes ambitions

Depuis que le club de London City Lionesses a été racheté par l'entrepreneure Michele Kang ces dernières années, il traverse un processus de transformation radicale. L'arrivée de Putellas témoigne de l'intention du club de dominer non seulement le championnat anglais, mais aussi la scène internationale. La joueuse assumera également un rôle de leader dans sa nouvelle équipe.

Évoquant son nouveau club, Putellas a souligné le caractère unique du projet : « Je suis très heureuse d'ouvrir un nouveau chapitre avec le London City Lionesses. L'ambition du club en tant que projet indépendant spécialisé uniquement dans le football féminin m'a beaucoup plu. Nous nous battrons pour des titres sur le terrain et nous travaillerons à découvrir de jeunes talents en dehors », a déclaré la star espagnole.

Résultats historiques et nouveaux objectifs

La liste des réalisations d'Alexia Putellas est impressionnante. Elle possède les trophées majeurs suivants :

Double lauréate du Ballon d'Or ;

Quatre fois vainqueur de la Ligue des champions féminine ;

10 fois championne d'Espagne ;

Championne du monde (avec l'équipe nationale d'Espagne).

Selon la propriétaire du club, Michele Kang, ce transfert n'est pas simplement l'achat d'une nouvelle joueuse, mais une déclaration audacieuse sur l'avenir du sport. Ayant racheté le club en 2023, Kang a rapidement construit un centre d'entraînement moderne dédié aux femmes et a fait monter l'équipe dans la division supérieure.

Le London City Lionesses avait déjà réussi à se classer parmi les six premiers dès sa saison de début. Désormais, l'ajout d'une joueuse expérimentée et dotée d'une mentalité de gagnante comme Putellas fait de l'équipe l'une des favorites de la Women's Super League (WSL) anglaise. Cela augmentera sans aucun doute les opportunités commerciales et l'afflux de supporters dans le football britannique.